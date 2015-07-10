به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از بیماری ها در صورتی که به موقع تشخیص داده شوند، قابل درمان هستند اما مشکل از جایی آغاز می شود که بیمار متوجه بیماری خود نشده و زمانی به پزشک مراجعه می کند که بیماری پیشرفت قابل توجهی کرده است.

اکنون محققان با استفاده از اسمارت فون ها قادر به شناسایی بیماری هایی هستند که چشمان مبتلا به بیماری های دیابت را تحت تاثیر قرار می دهد. پزشکان با استفاده از این روش به سرعت و بدون انجام آزمایشات پیشرفته قادر به تشخیص بیماری های چشمی این بیماران هستند.

محققان مکزیکی موفق به ساخت نرم افزاری شده اند که از دوربین های تلفن همراه برای تشخیص اختلالات یا مشکلات چشمی استفاده می کند. این نرم افزار قادر به تشخیص هر گونه اختلالی در شبکیه چشم است.

دکتر Juan Carlos Altamirano Vallejo سرپرست این پروژه می گوید: «این سیستم تنها برای پزشکان عمومی و در مراحل اولیه تشخیص بیماری مناسب است. از این روش می توان برای تشخیص ابتدایی بیماری های چشمی مانند بیماری هایی که در اثر ابتلا به دیابت بروز می کنند، بهره برد. البته باید گفت که این نرم افزار نمی تواند جایگزین پزشکان یا متخصصان چشمی باشد.»

پزشکان عمومی با استفاده از این نرم افزار قادر خواهند بود تا مبتلایان به بیماری های چشمی را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند. استفاده از این نرم افزار علاوه بر تشخیص سریع تر بیماری های چشمی، کاهش هزینه های بیماران را نیز به دنبال دارد تا به تشخیص بیماری خود با استفاده از این روش تشویق شوند.