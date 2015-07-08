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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

ادامه مذاکرات ترکیه و آمریکا دربارره سوریه

ادامه مذاکرات ترکیه و آمریکا دربارره سوریه

هیئت آمریکایی به ریاست ژنرال« جان آلن» امروز در ترکیه درباره نحوه همکاری کشورش با ترکیه برای مقابله با داعش و حمایت از مخالفان میانه روی دولت سوریه جلسه ای ۸ ساعته داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، اولین نشست مقامات ترکیه و هیئت آمریکایی امروز در وزارت خارجه ترکیه ۸ ساعت طول کشید.

در این نشست ریاست هیئت آمریکایی را ژنرال جان آلن نماینده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف ضد داعش بر عهده داشت و ریاست هیئت ترک را سینیراوغلو معاون وزیر خارجه این کشور.

منابع آمریکایی اعلام داشته اند مذاکرات امروز بر همکاری های جاری دو کشور برای تضعیف داعش متمرکز بوده است.

هیئت آمریکایی بعد از آن وارد ترکیه شده است که ارتش ترکیه ۱۸ هزار نیروی خود را در مرزهای سوریه برای مداخله احتمالی در این کشور مستقر کرده است.

هنوز جزئیات بیشتری از مذاکرات دو طرف منتشر نشده است.

کد مطلب 2854401
پیمان یزدانی

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