استغفاری مطلوب است که با حرکت عملی همراه باشد

حجت الاسلام سیدرضا مؤدب در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به برکات فراوان ماه مبارک رمضان اضافه کرد: ماه رمضان، ماهی است که انسان باید مقداری از نعمات دنیوی دست بردارد و خودش را دور کند تا بتواند حالات معنوی را درک کند.

وی ادامه داد: انسان در این ماه باید تلاش کند تا برنامه غذایی خود را تغییر دهد زیرا با شکم پر نمی‌توان آن‌طور که باید معنویت این ماه را درک کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: باید در مسیر اهل بیت(ع) حرکت کنیم تا حقیقتاً بتوانیم مبارک بودن این ماه را درک کنیم و از چشمه معرفت قرآن و اهل بیت بهره‌مند شویم.

وی افزود: در این ماه سفارش زیادی به خواندن قرآن و استغفار کردن شده است منتهی مراد استغفاری نیست که فقط بر زبان جاری باشد و همان کارهای مذموم قبلی را ادامه بدهیم.

حجت الاسلام مؤدب تصریح کرد: استغفاری مطلوب است که انسان با گفتن ذکر آن از غیبت و حرام و گناهان دیگر که معمولاً در زندگی به آن مبتلا هستیم دوری کنیم و با حرکت عملی همراه باشد وگرنه استغفار با تکرار همان گناهان سودی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای بزرگان ما این ماه، زمان تصمیم سازی و اراده برای کارهای بزرگ بوده است و برنامه زندگی خود را تغییر می‌دادند. امام خمینی(ره) در این ماه برنامه درسی معمولی خود را تعطیل می‌کردند تا بهتر از فیوضات آن بهره‌مند شوند.

مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه قم، درس گرفتن از ادعیه این ماه و انس با قرائت و تدبر در قرآن را از دیگر کارهایی برشمرد که باید در برنامه روزانه هر مسلمان شیعه قرار گیرد و اضافه کرد: دادن افطاری و افطاری رفتن و صله رحم و انفاق از جمله کارهای دیگری است که نسبت به آن سفارش زیادی شده است.

وی ادامه داد: باید برنامه متعارف زندگی خود را تغییر دهیم و برنامه ویژه‌ای حتی در روزهای باقی مانده این ماه برای خود داشته باشیم تا بتوانیم حس معنوی خوبی در خود ایجاد کنیم.

حجت الاسلام مؤدب همچنین با گرامیداشت لیالی قدر اظهار داشت: در این شب‌ها بر تفقه و تفکر در دین و تدبر در آیات قرآن توصیه زیادی صورت گرفته است و لازم است بیش از هر شب دیگری در این شب‌ها با قرآن مأنوس شویم.