چشم انداز روشن برای آبرسانی مشگین شهر ترسیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های آبرسانی ارشق تصریح کرد: طرح های مناسب آبرسانی برای شهرستان مشگین شهر برنامه ریزی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح ها خواهد توانست آبرسانی این شهرستان را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشد و به ویژه نیاز بخش ها و روستاهای محروم را تامین کند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان با اشاره به محرومیت آبی بخش ارشق افزود: به منظور تامین نیاز آبی این منطقه ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

نجفیان با بیان اینکه وضعیت آب شرب در این بخش بحرانی است، گفت: با تکمیل پروژه های آبرسانی مشکل ارشق رفع خواهد شد.

وی افزود: در نظر داریم طی سال جاری و در آینده نزدیک پروژه های آبرسانی این بخش را تکمیل کنیم تا نیاز ساکنان به شرب تامین شود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان از دیگر برنامه های آبی شهرستان مشگین شهر را ساماندهی آب های گرم معدنی عنوان و اضافه کرد: در این شهرستان ظرفیت های بالایی در خصوص آب های معدنی وجود دارد که باید به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

نجفیان تعمیر و بهسازی مجموعه های موجود و توسعه کاربری آن ها را یک ضرورت دانست و گفت: در عین حال ساماندهی چشمه های آب گرم که تاکنون ساماندهی نشده است پیگیری خواهد شد.