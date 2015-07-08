رهبر معظم انقلاب علمدار ضد صهیونیستی و ضد استکباری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه بوشهر، سرتیپ دوم پاسدار علی رزمجو در نشست فرماندهان و مسئولان سپاه دشتستان که در سپاه ناحیه حضرت جوادالائمه (ع) این شهرستان برگزار شد، گفت: ما خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی ایران افکار عمومی جهان را مورد توجه و مورد هدف قرار داده و این اهداف در کشورهای مختلف نفوذ کرده و امروز این انقلاب در خارج از مرزها صاحب نظر است.

وی افزود: انقلاب ما با هدایت­‌های رهبری سنگرهای جهان را فتح کرد و ما امروز در اوج اقتدار و عزت قرار گرفته­‌ایم که تمام این­ها به برکت ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان است.

سردار رزمجو اضافه کرد: سپاه پاسداران از بدو تشکیل نقش بسزایی در خلق حماسه­‌های دفاع از انقلاب داشته که این حماسه­ ها برای اعضای آن مدال افتخار هم در بعد نظامی و هم در بعد معنوی است.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان این­که قسمت اعظمی از رزمندگان استان در طول دوران دفاع مقدس از دشتستان بوده است، گفت: در دفاع مقدس، رزمندگان دشتستان در تمام سطوح جنگ شامل دسته، گروهان، گردان و تیپ فرماندهی را بر عهده داشته‌­اند و این کارنامه­‌ای فراموش نشدنی است که امروز در دست نیروهای جدید سپاه قرار دارد.

سرهنگ پاسدار نعمت اله غلامپور فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضور فرماندهان و مسئولان سابق و کنونی سپاه در این نشست، گفت: ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر از رزمندگان ما در ماه مبارک رمضان شهید شده‌­اند که از این تعداد چهار هزار نفر آن مربوط به عملیات رمضان است که در ۲۱ رمضان سال ۶۱ انجام شد.