رهبر معظم انقلاب علمدار ضد صهیونیستی و ضد استکباری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه بوشهر، سرتیپ دوم پاسدار علی رزمجو در نشست فرماندهان و مسئولان سپاه دشتستان که در سپاه ناحیه حضرت جوادالائمه (ع) این شهرستان برگزار شد، گفت: ما خدا را شاکریم که انقلاب اسلامی ایران افکار عمومی جهان را مورد توجه و مورد هدف قرار داده و این اهداف در کشورهای مختلف نفوذ کرده و امروز این انقلاب در خارج از مرزها صاحب نظر است.
وی افزود: انقلاب ما با هدایتهای رهبری سنگرهای جهان را فتح کرد و ما امروز در اوج اقتدار و عزت قرار گرفتهایم که تمام اینها به برکت ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان است.
سردار رزمجو اضافه کرد: سپاه پاسداران از بدو تشکیل نقش بسزایی در خلق حماسههای دفاع از انقلاب داشته که این حماسه ها برای اعضای آن مدال افتخار هم در بعد نظامی و هم در بعد معنوی است.
فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قسمت اعظمی از رزمندگان استان در طول دوران دفاع مقدس از دشتستان بوده است، گفت: در دفاع مقدس، رزمندگان دشتستان در تمام سطوح جنگ شامل دسته، گروهان، گردان و تیپ فرماندهی را بر عهده داشتهاند و این کارنامهای فراموش نشدنی است که امروز در دست نیروهای جدید سپاه قرار دارد.
سرهنگ پاسدار نعمت اله غلامپور فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضور فرماندهان و مسئولان سابق و کنونی سپاه در این نشست، گفت: ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر از رزمندگان ما در ماه مبارک رمضان شهید شدهاند که از این تعداد چهار هزار نفر آن مربوط به عملیات رمضان است که در ۲۱ رمضان سال ۶۱ انجام شد.
نظر شما