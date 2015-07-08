روز جهانی قدس فریاد امت اسلام علیه کودک کشی از غزه تا یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد: طراحی هوشمندانه روز جهانی قدس و فرصت سازی برای نشان دادن وحدت و اراده امت اسلامی در قبال حل مسأله فلسطین و دفع غدّه سرطانی اسرائیل به عنوان اولویت اول جهان اسلام توسط حضرت امام خمینی(ره) یک تصمیم راهبردی بود که طی 37 سال اخیر سبب شد در میدان رقابت سنگین و تنازع بین قدرت های جهانی، آرمان آزادی قدس شریف به مثابه یک ضرورت حتمی و تاریخی پلی به گذشته، حال و آینده آحاد مسلمانان عالم ایجاد کند.

این بیانیه می‌افزاید: گفتمان انقلاب اسلامی و نفوذ پیام های دشمن شناسی و استکبار ستیزی و دفاع از مظلوم و تاختن بر ظالم از ایران اسلامی به سایر ممالک اسلامی، ظهور مکتب مقاومت در منطقه را رقم زد و با عملیاتی کردن ایده های راهبردی خود از حوزه ذهن به عرصه عمل و قدرت نمایی بر روی زمین، اسباب هراس و وحشت سردمداران سلطه و صهیونیسم بین المللی را فراهم ساخته است و آنان را وادار به انفعال و طراحی سناریوهای خباثت آمیز و جنایت کارانه در جلوگیری از گسترش دامنه تأثیر گذار مکتب و منطق مقاومت با راه اندازی جنگ های نیابتی و فتنه های تروریستی در سرزمین های اسلامی کرده است.



این بیانیه جنگ داعش و گروه های تروریستی تکفیری علیه عراق و سوریه و تهاجم وحشیانه آل سعود به یمن را اقدامی در راستای امنیت سازی برای رژیم صهیونیستی تضعیف جبهه مقاومت و ظرفیت های انقلابی امت اسلامی و مقابله با انقلاب اسلامی ارزیابی و تصریح کرده است: برغم تلاش زرادخانه های رسانه های غربی ـ صهیونیستی در تصویر سازی های مخدوش و غلط از جریان مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی، هر روز شاهد روند توسعه ای آن هستیم به گونه ای که امروز تأثیر آشکار آن در کشور مسلمان و انقلابی یمن منجر به تولید ظرفیت های نوین ضد صهیونیستی در منطقه شده است.



این بیانیه در ادامه با تأکید بر اینکه روز قدس نمایانگر عمق راهبردی و دامنه ی نفوذ تفکر و منطق مقاومت و ظلم ستیزی در جهان است، افزوده است: امروز سرزمین های اشغالی به یک محیط شکننده امنیتی تبدیل شده است و امنیت سازی برای اشغالگران و غاصبان سرزمین قدس نه تنها در دایره اراده و مدیریت رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و عربی آن نیست بلکه در مصاف با معادله ای قرار گرفته است که رزمندگان مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان و دیگر بلاد اسلامی در آن قدرت نمایی و نقش آفرینی می کنند.



این بیانیه خاطر نشان کرده است: امروز رؤیای تشکیل "خاورمیانه بزرگ" و "اسرائیل از نیل تا فرات" در صحنه ای معکوس به تقویت راهبرد دفع غدّه سرطانی رژیم صهیونیستی و تحقق آرمان آزادی قدس و تشکیل "فلسطین از بحر تا نهر" تعبیر شده است.



این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم مجاهد، انقلابی و رشید ایران اسلامی برای حضور گسترده و پرشور در مراسم و راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس و نمایش اراده و ظرفیت امت اسلامی در مصاف با راهبردها و سیاست های جنایت آمیز آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای آنان علیه جهان اسلام تأکید کرده است: روز جهانی قدس، تجلی آرمان فلسطین، فریاد وحدت امت اسلام علیه جاهلیت مدرن و کودک کشی از غزه تا یمن و اعلام پایبندی ملت ایران به آرمان های بلند انقلاب اسلامی و آمادگی همه جانبه و سلحشورانه برای دفاع از حقوق مسلم خود در حوزه های مختلف و مقابله سخت و پیروزمندانه با تهدیدات ناشی از حیله گری ها و خطاهای محاسباتی جبهه دشمن است.