تورنمنت بین المللی تیر و کمان معلولان جمهوری چک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در رشته کامپوند سمیه عباسپور، فرزانه عسگری، هادی نوری و مجید کاکوش در رقابتهای مرحله مقدماتی شرکت کردند که سمیه عباسپور در این مسابقات به عنوان دوم دست یافت، فرزانه عسگری هفدهم شد، مجید کاکوش در جایگاه هفتم ایستاد و هادی نوری به علت بیماری مسابقات خود را به اتمام نرساند و نفر آخر شد.

با پایان یافتن رقابتهای مرحله مقدماتی، مسابقات مرحله حذفی از فردا آغاز می شود و نمایندگان ایران با حضور در این رقابتها شانس خود را برای صعود به مراحل آتی امتحان می کنند.

در رشته ریکرو نیز مسابقات مرحله مقدماتی سه نماینده ایران در جریان است؛ ابراهیم رنجبر، راضیه شیرمحمدی و غلامرضا رحیمی. مسابقات مرحله حذفی این گروه نیز فردا برگزار خواهد شد.

تورنمنت بین المللی تیر و کمان جمهوری چک با حضور نمایندگان ۲۵ کشور از امروز به صورت رسمی آغاز شد و تا ۲۳ تیر ماه در جریان خواهد بود.

این رقابتها فاقد سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک است و صرفا در زمره رقابت های WORLD RANKING قرار دارد و از این رو مسابقات تدارکاتی خوبی برای رقابتهای جهانی کسب سهمیه آلمان به شمار می رود.

تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معولان جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ابراهیم رنجبر، غلامرضا رحیمی، هادی نوری، کاظم تن، مجید کاکوش، فرزانه عسگری، راضیه شیرمحمدی و سمیه عباسپور و با هدایت نیکولاویچ، مصطفی حبیبیان و کلثومه غلامی، در این مسابقات شرکت کرده است.