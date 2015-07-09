افزایش ۲۰ درصدی حریق در جنگل ها/ ۶۰ درصد آتش سوزی ها در زاگرس

سرهنگ قاسم سبزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین دلایل حریق در جنگل ها و مراتع کشور، افزایش دماست، چرا که هر یک درجه افزایش دما ۱۷ درصد نیاز آبی را افزایش می دهد که این موضوع با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، وضعیت را حساس تر می کند.

تغییر رژیم بارندگی در کشور

به گفته وی، همچنین تغییر رژیم بارندگی در کشور از برف زمستانه به باران بهاره موجب افزایش پوشش گیاهی علفی در منابع ملی ما شده که این موضوع شرایط را برای حریق فراهم می کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: پوشش علفی در فصل تابستان کاملا خشک و مستعد آتش سوزی است.

عامل ۹۵ درصد آتش سوزی ها در اراضی ملی

سبزعلی تصریح کرد: البته در حال حاضر ۹۵ درصد آتش سوزی ها در منابع ملی کشور در اثر عوامل انسانی است و تنها ۵ درصد آن به دلیل عوامل طبیعی است.

۳۰ درصد آتش سوزی جنگل ها و مراتع عمدی است

وی افزود: از این میزان ۶۰ درصد دلایل آتش سوزی در جنگل ها و مراتع سهوی و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن عمدی است.

آتش سوزی برای تغییر کاربری اراضی

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع یادآور شد: تغییر کاربری اراضی ملی برای تبدیل مراتع به ملک شخصی و ویلا و دلایل قومی و قبیله ای از قبیل منتفع نشدن از طرحی در یک مرتع، عوامل اصلی آتش سوزی عمدی در جنگل ها و مراتع هستند.

سهم کشاورزان در آتش سوزی اراضی ملی

سبزعلی تاکید کرد: همچنین پسچر مزارع یعنی آماده کردن زمین های کشاورزی پس از کشت بهاره برای کشت دوم تابستانه که با آتش سوزی در این مزارع توسط کشاورزان همراه است، یکی دیگر از دلایل عمده حریق در اراضی ملی کشور است.

افزایش ۲۰ درصدی تعداد آتش سوزی ها در اراضی ملی

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: در سه ماهه بهار سال جاری تعداد فقرات آتش سوزی در اراضی ملی کشور نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۵ درصدی سطح حریق در اراضی ملی

به گفته وی، همچنین در این مدت میزان سطح آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

سبزعلی ادامه داد: در بهار ۹۴ تعداد حریق در جنگل های کشور ۱۰ درصد افزایش اما سطح حریق در جنگل ها در این مدت ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.

۶۰ درصد آتش سوزی های بهار ۹۴ در جنگل ها و مراتع زاگرس

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع تصریح کرد: از تمام حریق های رخ داده در بهار ۹۴ حدود ۶۰ درصد آن در مناطق زاگرسی، ۲۰ درصد در شمال کشور و ۲۰ درصد دیگر در اراضی ملی خارج از این دو منطقه رخ داده است.

۲۰ در صد آتش سوزی ها تاجی و تنه ای بوده است

وی افزود: خوشبختانه حدود ۸۰ درصد از حریق ها به دلیل وجود علف های خشک و لاشبرگها در سطح جنگل ها و مراتع آتش سوزی سطحی بوده و تنها ۲۰ درصد آنها به صورت تاجی و تنه ای بوده است.

فارس، کرمان و لرستان رکورددار آتش سوزی جنگل ها و مراتع در بهار ۹۴

سبزعلی تاکید کرد: میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در استانهای فارس، کرمان و لرستان بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است.

آموزش و تجهیز جوامع محلی برای مقابله با حریق

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: در جهت پیشگیری و مقابله با حریق، این سازمان آموزش جوامع محلی، تجهیز آنها برای مقابله با حریق و تیم بندی گروه ها در کانون های بحران آتش سوزی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس جوامع محلی که در کانون های بحران مستقر و تجهیز شده اند پیش از آنکه نیروهای یگان حفاظت و دیگر دستگاه های مسئول اقدام به اطفای آتش سوزی کنند، مقدمات کار را برای مقابله با حریق فراهم می کنند.

سبزعلی در پاسخ به اینکه منظور از تجهیز جوامع محلی برای مقابله با حریق چیست، تصریح کرد: ابزار و تجهیزات ابتدایی مقابله با آتش سوزی از قبیل شن‌کش ها، بیل، آتش کوب و فلکس بک در اختیار سرگروه های تیم ها قرار داده می شود.

خریداری ۲۰۰ خودرو و دستگاه اطفاء حریق توسط سازمان جنگلها

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع یادآور شد: همچنین برای تجهیز یگان حفاظت این سازمان قراردادهایی جهت خریداری خودروها و دستگاه های اطفای حریق بسته شده است که بر این اساس حدود ۲۰۰ دستگاه خودروی اطفای حریق هر یک به قیمت ۴۰ میلیون تومان خریداری شده است که تا پایان سال جاری بسته به میزان بحرانی بودن استان ها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

تعبیه استخرهای آبی در مجاورت کانون های حریق منتفی شد

وی در پاسخ به اینکه قرار بود در مجاورت کانون های آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، استخرهای آبی تعبیه شود، اظهار داشت: متاسفانه از آنجایی که مردم از این استخرها به عنوان مخازن آبی استفاده می کردند، این قضیه فعلا منتفی شده است.

استفاده از خدمات پروازی نیروهای مسلح و وزارت دفاع

سبزعلی تصریح کرد: همچنین با ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع تفاهم نامه ای در جهت بهره گیری از خدمات پروازی از جمله بالگرد، هواپیما و پهپاد برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع منعقد شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع تاکید کرد: از بالگردها برای انتقال نیروها، از هواپیما برای اطفای حریق و از پهپادها برای شناسایی و تعیین سطح حریق استفاده خواهد شد.

۲ پایگاه اطفا حریق اصلی و ۲ پایگاه فرعی در استان های گلستان، کرمانشاه و سمنان

به گفته وی، در حال حاضر در دو استان کرمانشاه و گلستان پایگاههای اصلی اطفای حریق و در استان سمنان دو پایگاه فرعی اطفای حریق وجود دارد و اقدامات اولیه برای راه اندازی این پایگاهها در استانهای فارس، خوزستان، ایلام، کرمان و گیلان انجام شده است.

پرداخت حقوق به دیده بانان محلی

سبزعلی با بیان اینکه سازمان جنگل ها طی قراردادهایی با جوامع محلی بابت دیده بانی و کمک به اطفای حریق در اراضی ملی به آنها حقوق پرداخت می کند، تصریح کرد: به نظر می رسد با کمک خدمات پروازی دیگر ارگان ها و همچنین جوامع محلی و تجهیزاتی که سازمان جنگل ها به تازگی خریداری کرده است، بتوان تا پایان سال جاری تا حدود زیادی برای مقابله با آتش سوزی در اراضی ملی کشور مهیا شد.

افزایش چشمگیر سرعت اطفاء حریق کلاردشت با کمک بالگرد

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع یادآور شد: در آتش سوزی هفته گذشته در کلاردشت برای نخستین بار در اطفای حریق از بالگرد نیروهای مسلح استفاده شد که همین موضوع موجب شد تا حدود زیادی در زمان اطفای حریق و همچنین به هدر رفتن انرژی نیروهای یگان در جابه جایی تجهیزات صرفه جویی شود.

۱۵۰۴ پل ارتباطی مردم با یگان حفاظت از جنگل ها و مراتع

وی در پایان از مردم در سراسر کشور درخواست کرد با تلفن ۱۵۰۴ هر گونه حریق، تصرف، تخریب و چرای غیرمجاز در اراضی ملی را به یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع اطلاع رسانی کنند.