محل اردوی سرخپوشان در ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی برون مرزی خود به منطقه دیزیلچه حمام می رود. این منطقه شهری کوچک بیست هزار نفری را در خود جای داده است در فاصله ۷۵ کیلومتری آنکارا و در مسیر استانبول قرار دارد. سرخپوشان در مدت اردو در هتل پاتالیا مستقر خواهند شد. این هتل دارای استخر های سرپوشیده و روباز، سونا، جکوزی، سالن آمفی تئاتر، همایش و جلسات است.

همچنین چهار زمین فوتبال استاندارد و سالن های بدنسازی برای استفاده تیم های فوتبال تدارک دیده شده است. این هتل دو هفته پیش میزبان تیم امید ایران بود. از ویژگی های این هتل برخورداری از ساختمان های جداگانه است که می تواند به صورت مجزا مورد استفاده بازیکنان، اعضای کادر فنی و همراهان تیم قرار بگیرد. همچنین در طول برگزاری اردو به شکلی برنامه ریزی می‌شود که تیم های حاضر در هتل در زمان های جداگانه امکان استفاده از رستوران و سایر امکانات را دارند.

این هتل در منطقه کوهستانی و جنگلی با آب و هوای ییلاقی قرار دارد که طبق نظر کارشناسان هواشناسی در ایام حضور سرخپوشان درجه هوا بین ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. این شرایط آب و هوایی امکان برگزاری دو تا سه جلسه تمرینی در طول روز ایجاد خواهد کرد.

همچنین قرار است سرخپوشان در این اردو سه بازی تدارکاتی برگزار کنند که در اولین بازی خود در این اردو روز ۲۴ تیر ماه به مصاف تیم گنجلربیلیغی که در فصل گذشته در سوپر لیگ ترکیه حضور داشت می‌روند. همچنین سرخپوشان در روز‌های ۲۶ و ۲۹ تیرماه به مصاف تیم‌هایی از کشور‌های ترکمنستان و قزاقستان خواهند رفت.

گفتنی است که کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه تهران را به مقصد ترکیه ترک خواهد کرد.