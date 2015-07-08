تل آویو نگران تقویت قدرت ایران در خاورمیانه است

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: یک تحلیلگر و استاد دانشگاه دانمارکی تاکید کرد: «تل آویو در ورای مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ نگران تقویت قدرت منطقه ای ایران است.»

«ژان بی یر کریستین سن» در گفت و گو با خبرنگار اعزامی مهر به وین اظهار داشت: «تل آویو و عربستان سعودی هر دو نگرانی های عمده ای را در خصوص ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه داشته اند. این نگرانی در برهه فعلی نیز به قوت خود باقی مانده است.»

وی ادامه داد: «تل آویو به شدت نگران تقویت قدرت منطقه ای ایران است و پیش بینی می کند که هر زمانی تحریم ها برداشته شود، ایران قدرت زیادی به لحاظ اقتصادی پیدا خواهد کرد.»

این تحلیلگر دانمارکی حاضر در محل مذاکرات همچنین افزود: «بدیهی است که هر بازیگری در قبال مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ پیگیر دغدغه های منطقه ای و بین المللی خود باشد. از این رو مذاکرات هسته ای با ایران پدیده ای مستقل و محدود به میز مذاکرات نیست و میدان این عرصه دیپلماتیک به لحاظ سیاسی و جغرافیایی گسترده است.»

وی در پایان گفت: «به هر حال من نسبت به حصول توافق نهایی بین دو طرف در این دور از مذاکرات خوشبین هستم، هر چند که به طور طبیعی در این مسیر پیچیدگی ها و اختلافاتی بین دو طرف وجود دارد.»