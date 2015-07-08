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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۶

یونان وعده اصلاحات مالی داد

یونان وعده اصلاحات مالی داد

وزیر دارایی جدید یونان از متعهد شدن کشورش به انجام اصلاحات مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اوکلید تساکولوتوس» وزیر دارایی جدید یونان از متعهد شدن کشورش به انجام اصلاحات مالی در برابر اتحادیه اروپا خبر داد.

وی گفت: یونان در برابر دریافت وام سه ساله ای از نهاد «سازوکار ثبات اروپایی» ، اصلاحاتی را در زمینه مالیات و بازنشستگی ها انجام می دهد.

 وزیر دارایی یونان در نامه ای به رئیس این نهاد اروپایی وام سه ساله ای را درخواست کرده است و در قبال آن متعهد به « بسته ای از اصلاحات که قرار است ثبات بودجه را تضمین کند» شده است.

وی در این نامه پیشنهاد کرده است تا تدوین این اصلاحات از هفته آینده آغاز شود.

پیش تر مردم این کشور در یک همه پرسی به انجام اصلاحات اقتصادی مد نظر اتحادیه اروپا در قبال دریافت وام های جدید «نه» گفته بودند.

کد مطلب 2854477
پیمان یزدانی

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