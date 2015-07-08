یونان وعده اصلاحات مالی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اوکلید تساکولوتوس» وزیر دارایی جدید یونان از متعهد شدن کشورش به انجام اصلاحات مالی در برابر اتحادیه اروپا خبر داد.

وی گفت: یونان در برابر دریافت وام سه ساله ای از نهاد «سازوکار ثبات اروپایی» ، اصلاحاتی را در زمینه مالیات و بازنشستگی ها انجام می دهد.

وزیر دارایی یونان در نامه ای به رئیس این نهاد اروپایی وام سه ساله ای را درخواست کرده است و در قبال آن متعهد به « بسته ای از اصلاحات که قرار است ثبات بودجه را تضمین کند» شده است.

وی در این نامه پیشنهاد کرده است تا تدوین این اصلاحات از هفته آینده آغاز شود.

پیش تر مردم این کشور در یک همه پرسی به انجام اصلاحات اقتصادی مد نظر اتحادیه اروپا در قبال دریافت وام های جدید «نه» گفته بودند.