ممکن بودن بازگشایی سفارت آمریکا /جدیت ایران برای توافق هسته ای

به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه ای اختصاصی نادر با روزنامه انگلیسی «گاردین » گفت: تابوی مذاکره با آمریکا را شکستیم.

وی در این گفتگو مذاکره مستقیم با آمریکا را بهتر از گفتگو از طریق رسانه‌ها خواند.

آیت الله رفسنجانی با اشاره به مذاکرات هسته ای جاری برای دستیابی به توافق هسته ای با گروه 1+5 گفت: ایران برای دستیابی به توافق بسیار جدی است. اگر طرف‌های مقابل هم به همین میزان جدی باشند، قطعا توافق به دست می‌آید.

هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: پیش از انقلاب آمریکا حامی اصلی رژیم شاه بود و پس از انقلاب هم در جریان جنگ تحمیلی این کشور علیه ما بود. اکنون در مذاکرات هسته‌ای اگر شاهد آمریکای متفاوتی باشیم این مسئله تاثیر مثبتی بر افکار عمومی ایران خواهد داشت.

وی همچنین بازگشایی سفارت آمریکا در تهران را غیرممکن ندانست اما در عین حال تاکید کرد که این موضوع به رفتار دو طرف وابسته است.

هاشمی رفسنجانی با انتقاد از عملکرد و سیاست های عربستان سعودی گفت: عربستان حساسیت خود را درباره آرمان فلسطین از دست داده است و ما می خواهیم روابطی دوستانه با آنها داشته باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد دشمنی با رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد: ما نیازی به تغییر نداریم. ما از حقوق فلسطینی‌ها حمایت می‌کنیم. ما در هیچ اقدام نظامی در فلسطین مشارکت نداریم، بلکه به آن‌ها در موضوعات سیاسی مشاوره می‌دهیم. تا زمانی که حقوق فلسطینی‌ها در نظر گرفته نشود، نمی‌توانیم روابط خوبی با آمریکا داشته باشیم.

وی همچنین در ادامه مصاحبه اش با گاردین درباره مبارزه ایران با گروه تروریستی داعش گفت تهران به درخواست دولت‌های عراق و سوریه به آن‌ها در مقابله با تروریسم کمک می‌کند.