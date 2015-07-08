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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۳

جایزه بزرگ مجارستان؛

حدادی در جایزه بزرگ مجارستان سوم شد

حدادی در جایزه بزرگ مجارستان سوم شد

پرتابگر دیسک ایران توانست در مسابقات جایزه بزرگ مجارستان مقام سوم را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دو و میدانی، احسان حدادي كه پيش از اين در مسابقات ليگ الماس يوجين آمريكا و اسلو نروژ نتوانسته بود شايستگي هاي خود را به نمايش گذارد و در ليگ الماس پاريس هم حضور نداشت، در اين مسابقات با پرتابي ۶۲/۵۸ متري ضمن كسب بهترين ركورد خود در سال ۲۰۱۵ توانست عنوان سوم را به دست آورد.

وی در اقدام اول ۵۸/۹۹ متر پرتاب كرد. دومين اقدام وي همراه با خطا بود. در مرحله سوم ۶۲/۴۲ متر پرتاب كرد. چهارمين پرتاب هم خطا شد. پرتاب پنجم وي ۶۱/۱۵ متر بود و سرانجام در پرتاب ششم توانست با ۶۲/۵۸ بهترين ركورد خود را كسب کند.

در این مسابقات «پيوتر مالاخوفسكي» لهستاني همچون ليگ الماس پاريس توانست عنوان نخست را كسب كند. پرتاب وي ۶۵/۱۷ متري بود. «زولتان كواگو» از كشور ميزبان هم با پرتابي ۶۳/۲۰ متري عنوان دوم را از آن خود ساخت.

«رابرت اربانك» لهستاني با پرتاب ۶۲/۲۲ متري، چهارم شد. "گرد كانتر" از استوني با پرتاب ۶۲/۱۲ متري عنوان پنجم را به دست آورد.

«ويكاس گودا» هندي و رقيب آسيايي حدادي با پرتاب ۶۱/۹۷ متري جايگاهي بهتر از ششمي به دست نياورد. «رولند وارگا» از كرواسي پرتابي معادل ۶۰/۹۵ متري داشت و مقام هفتم را كسب کرد. «گرهارد مه ير» اتريشي با پرتاب ۶۰/۶۴ متري جايگاه هشتمي را از آن خود کرد و «جيسون مورگان» جامائيكايي با پرتابي ۶۰/۳۲ متري در مكان آخر ايستاد.

نكته جالب اين بود كه هر ۹ نفر پرتاب بالاي ۶۰ متر داشتند. در ميان اين شركت كنندگان تنها "اربانك" جوان تر از حدادي است.                 

کد مطلب 2854490

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