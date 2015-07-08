حدادی در جایزه بزرگ مجارستان سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دو و میدانی، احسان حدادي كه پيش از اين در مسابقات ليگ الماس يوجين آمريكا و اسلو نروژ نتوانسته بود شايستگي هاي خود را به نمايش گذارد و در ليگ الماس پاريس هم حضور نداشت، در اين مسابقات با پرتابي ۶۲/۵۸ متري ضمن كسب بهترين ركورد خود در سال ۲۰۱۵ توانست عنوان سوم را به دست آورد.

وی در اقدام اول ۵۸/۹۹ متر پرتاب كرد. دومين اقدام وي همراه با خطا بود. در مرحله سوم ۶۲/۴۲ متر پرتاب كرد. چهارمين پرتاب هم خطا شد. پرتاب پنجم وي ۶۱/۱۵ متر بود و سرانجام در پرتاب ششم توانست با ۶۲/۵۸ بهترين ركورد خود را كسب کند.

در این مسابقات «پيوتر مالاخوفسكي» لهستاني همچون ليگ الماس پاريس توانست عنوان نخست را كسب كند. پرتاب وي ۶۵/۱۷ متري بود. «زولتان كواگو» از كشور ميزبان هم با پرتابي ۶۳/۲۰ متري عنوان دوم را از آن خود ساخت.

«رابرت اربانك» لهستاني با پرتاب ۶۲/۲۲ متري، چهارم شد. "گرد كانتر" از استوني با پرتاب ۶۲/۱۲ متري عنوان پنجم را به دست آورد.

«ويكاس گودا» هندي و رقيب آسيايي حدادي با پرتاب ۶۱/۹۷ متري جايگاهي بهتر از ششمي به دست نياورد. «رولند وارگا» از كرواسي پرتابي معادل ۶۰/۹۵ متري داشت و مقام هفتم را كسب کرد. «گرهارد مه ير» اتريشي با پرتاب ۶۰/۶۴ متري جايگاه هشتمي را از آن خود کرد و «جيسون مورگان» جامائيكايي با پرتابي ۶۰/۳۲ متري در مكان آخر ايستاد.

نكته جالب اين بود كه هر ۹ نفر پرتاب بالاي ۶۰ متر داشتند. در ميان اين شركت كنندگان تنها "اربانك" جوان تر از حدادي است.