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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۸

گروه اعزامی مهر به وین/۱۵۸

پایان جلسه ظریف-موگرینی

پایان جلسه ظریف-موگرینی

وزیرخارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست دوجانبه ای را برگزار کردند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین،  نشست محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی دقایقی پیش خاتمه یافت.

این نشست که ساعت ۱۴:۳۰ به وقت وین آغاز شده بود پس از حدود ۴۵ دقیقه پایان یافت.

همزمان با این جلسه، معاونان ظریف و جان کری نیز گفتگوهای خود برای نگارش متن توافق جامع و ضمائم آن را از سر گرفته اند.

امروز در حالی آغاز شد که از وزرای خارجه هفت کشور تنها ظریف و کری در وین حضور دارند که تاکنون هم دیداری با هم نداشته اند.

دلبستگی غربی ها به تحریم و سخت بودن دل کندن از آنها باعث شده تا مذاکرات ادامه یابد.

 

 

کد مطلب 2854493

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    نظرات

    • یعقوب عاشوری ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
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      چه تشکری ازظریف می کنه چی بهش گفته نظرشما

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