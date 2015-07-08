پایان جلسه ظریف-موگرینی

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، نشست محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی دقایقی پیش خاتمه یافت.

این نشست که ساعت ۱۴:۳۰ به وقت وین آغاز شده بود پس از حدود ۴۵ دقیقه پایان یافت.

همزمان با این جلسه، معاونان ظریف و جان کری نیز گفتگوهای خود برای نگارش متن توافق جامع و ضمائم آن را از سر گرفته اند.

امروز در حالی آغاز شد که از وزرای خارجه هفت کشور تنها ظریف و کری در وین حضور دارند که تاکنون هم دیداری با هم نداشته اند.

دلبستگی غربی ها به تحریم و سخت بودن دل کندن از آنها باعث شده تا مذاکرات ادامه یابد.