تئاتر «سپیده در خون» در گناوه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه بعد از ظهر چهارشنبه در جاشیه این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش سپیده در خون برشی کوتاه از ماجرای تاریخی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) است.

علیرضا سبحانی گفت: یکی از سیاست های فرهنگی ما تقویت روحیه مذهبی و آیینی در بین مردم به ویژه جوانان و نوجوانان است.

سبحانی بیان داشت: در این راستا اعتقاد ما این است که هر اندیشه‌ای که در قالب هنر عرضه شود، هم اثرگذاری بهتری دارا بوده و هم ماندگاری بهتری در اذهان عمومی در اجتماع دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نمایش به مدت پنج شب در تالار هنر اجرا داشته و دارد که از استقبال نسبتا خوبی برخوردار بود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: ما از نمایش های آیینی حمایت ویژه خواهیم کرد و به این وسیله از کارگردان نمایش آقای محمدی نژاد و سایر بازیگران و عوامل پشت صحنه تقدیر تشکر بعمل می آورم.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه و کارگردان نمایش سپیده در خون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش صحنه ای از ۱۴ الی ۱۸ تیرماه مصادف با ۱۸ الی ۲۲ رمضان در تالار هنر بندرگناوه اجرا شده و خواهد شد.

عبدالرضا محمدی نژاد گفت: نمایش سپیده در خون کاری از گروه نمایشی نامیرا گناوه بوده و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گناوه، کانون بسیج هنرمندان و حسینیه امیرالمومنین (ع) گناوه آماده اجرا شده است.

محمدی نژاد با اشاره به بازیگران این نمایش بیان داشت: نشمین شمسی زاده و زینب نظری و رضا رحمانی، کاظم تقوی، علیرضا سیفی، محمد زارعی و علی معرف بازیگران بزرگسال این نمایش بوده و مهرناز رحمانی و تارا توکل و مسیحا محمدی نژاد و اهورا دهدشتی بازیگران کودک این نمایش هستند.

وی اضافه کرد: افکت و آهنگسازی در این کار بر عهده شهرام استواریان و نور نیز احسان واعظ بوده و طراحی صحنه و دکور توسط علی معرف، منشی صحنه و گریم فهیمه عشایری، طراحی لباس، بروشور و پوستر عبدالرضا محمدی نژاد بوده و دستیار کارگردان نیز در این کار کاظم تقوی است.

کارگردان نمایش سپیده در خون در پایان با بیان اینکه در این نمایش بیش از ۲۰ نفر در قالب بازیگر و عوامل صحنه با ما همکاری دارند، گفت: گروه نمایشی نامیرا در طول این سال ها نمایش های آیینی بسیاری را در راستای گسترش مفاهیم و معارف سترگ اهل بیت (ع) آماده و به اجرا برده یا می برد.