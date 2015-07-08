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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

گزارش خبری - تصویری؛

تئاتر «سپیده در خون» در گناوه اجرا شد

تئاتر «سپیده در خون» در گناوه اجرا شد

گناوه - نمایش صحنه ای سپیده در خون که روایت ضربت خوردن وشهادت حضرت علی (ع) است در تالار هنر شهر گناوه به مدت پنج روز اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه بعد از ظهر چهارشنبه در جاشیه این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش سپیده در خون برشی کوتاه از ماجرای تاریخی شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) است.

علیرضا سبحانی گفت: یکی از سیاست های فرهنگی ما تقویت روحیه مذهبی و آیینی در بین مردم به ویژه جوانان و نوجوانان است.

سبحانی بیان داشت: در این راستا اعتقاد ما این است که هر اندیشه‌ای که در قالب هنر عرضه شود، هم اثرگذاری بهتری دارا بوده و هم ماندگاری بهتری در اذهان عمومی در اجتماع دارد.

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وی در ادامه خاطرنشان کرد: این نمایش به مدت پنج شب در تالار هنر اجرا داشته و دارد که از استقبال نسبتا خوبی برخوردار بود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: ما از نمایش های آیینی حمایت ویژه خواهیم کرد و به این وسیله از کارگردان نمایش آقای محمدی نژاد و سایر بازیگران و عوامل پشت صحنه تقدیر تشکر بعمل می آورم.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه و کارگردان نمایش سپیده در خون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش صحنه ای از ۱۴ الی ۱۸ تیرماه مصادف با ۱۸ الی ۲۲ رمضان در تالار هنر بندرگناوه اجرا شده و خواهد شد.

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عبدالرضا محمدی نژاد گفت: نمایش سپیده در خون کاری از گروه نمایشی نامیرا گناوه بوده و با همکاری انجمن هنرهای نمایشی شهرستان گناوه، کانون بسیج هنرمندان و حسینیه امیرالمومنین (ع) گناوه آماده اجرا شده است.

محمدی نژاد با اشاره به بازیگران این نمایش بیان داشت: نشمین شمسی زاده و زینب نظری و رضا رحمانی، کاظم تقوی، علیرضا سیفی، محمد زارعی و علی معرف بازیگران بزرگسال این نمایش بوده و مهرناز رحمانی و تارا توکل و مسیحا محمدی نژاد و اهورا دهدشتی بازیگران کودک این نمایش هستند.

وی اضافه کرد: افکت و آهنگسازی در این کار بر عهده شهرام استواریان و نور نیز احسان واعظ بوده و طراحی صحنه و دکور توسط علی معرف، منشی صحنه و گریم فهیمه عشایری، طراحی لباس، بروشور و پوستر عبدالرضا محمدی نژاد بوده و دستیار کارگردان نیز در این کار کاظم تقوی  است.

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کارگردان نمایش سپیده در خون در پایان با بیان اینکه در این نمایش بیش از ۲۰ نفر در قالب بازیگر و عوامل صحنه با ما همکاری دارند، گفت: گروه نمایشی نامیرا در طول این سال ها نمایش های آیینی بسیاری را در راستای گسترش مفاهیم و معارف سترگ اهل بیت (ع) آماده و به اجرا برده یا می برد.

کد مطلب 2854495

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