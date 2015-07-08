اولین جلسه تمرینی ملی پوشان برگزار شد/ آغاز مسابقات از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران که برای شرکت در مسابقات جام جهانی کرواسی عازم این کشور شده است، امروز اولین جلسه رسمی تمرینات خود را برگزار کرد.

پس از کنترل تجهیزات ورزشکاران، اولین جلسه رسمی تمرینات امروز برگزار شد و کلاس بندی نیز روز پنج شنبه انجام می شود.

بر این اساس، رقابتهای جام جهانی تیراندازی کرواسی روز جمعه، ۱۹ تیر ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران با ترکیب ساره جوانمردی، عالیه محمودی، سمیرا ارم، معصومه خدابخشی، کبری رضایی و مهدی زمانی در این رقابتها که دارای امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک ریو نیز هست، شرکت کرده است.

این مسابقات از ۱۹ تا ۲۴ تیر ماه در شهر اوسییک، در جریان خواهد بود.