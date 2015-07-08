به گزارش خبرنگار مهر، روز هفتم مسابقات داشجویان جهان برای نمایندگان ایران دو مدال به همراه داشت. تیم تیراندازی سه وضعیت زنان موفق شد با ترکیب مه لقا جام بزرگ، نجمه خدمتی و مریم طالبی به مدال نقره تیمی برسد.

تیم پومسه زنان ایران هم توانست مدال برنز این مسابقات را به دست بیاورد. به این ترتیب تعداد مدالهای ایران تا پایان روز هفتم به دو مدال طلا، دو نقره و سه برنز رسید ولی کاروان ایران با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته در رده سیزدهم قرار گرفت.

کاروان کره جنوبی با ۵۹ مدال (۲۸ طلا، ۱۷ نقره و ۱۴ طلا) در رده نخست قرار دارد. چین با ۳۵ مدال (۱۷ طلا، ۱۰ نقره و ۸ برنز) دوم است و ژاپنی‌ها هم ۴۷ مدال (۱۶ طلا، ۱۴ نقره و ۱۷ برنز) سوم هستند.