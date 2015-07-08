  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره‌جنوبی؛

تداوم صدرنشینی میزبان در جدول مدال‌ها و سقوط یک پله‌ای ایران

تداوم صدرنشینی میزبان در جدول مدال‌ها و سقوط یک پله‌ای ایران

کاروان دانشجویان ایران در پایان روز هفتم مسابقات دانشجویان جهان در رتبه سیزدهم قرار گرفت. این عنوان در شرایطی بدست آمد که کاروان کشور میزبان توانسته از چین پیشی بگیرد و در صدر بایستد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز هفتم مسابقات داشجویان جهان برای نمایندگان ایران دو مدال به همراه داشت. تیم تیراندازی سه وضعیت زنان موفق شد با ترکیب مه لقا جام بزرگ، نجمه خدمتی و مریم طالبی به مدال نقره تیمی برسد.

تیم پومسه زنان ایران هم توانست مدال برنز این مسابقات را به دست بیاورد. به این ترتیب تعداد مدالهای ایران تا پایان روز هفتم به دو مدال طلا، دو نقره و سه برنز رسید ولی کاروان ایران با یک پله سقوط نسبت به روز گذشته در رده سیزدهم قرار گرفت.

کاروان کره جنوبی با  ۵۹ مدال (۲۸ طلا، ۱۷ نقره و ۱۴ طلا) در رده نخست قرار دارد. چین با ۳۵ مدال (۱۷ طلا، ۱۰ نقره و ۸ برنز) دوم است و ژاپنی‌ها هم ۴۷ مدال (۱۶ طلا، ۱۴ نقره و ۱۷ برنز) سوم هستند.

کد مطلب 2854505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها