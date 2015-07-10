مهرداد میناوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط پرسپولیس گفت: به هر حال نگرانی‌هایی وجود دارد زیرا تیم‌های حریف، بازیکنان خوب را جمع می کنند و پرسپولیس هنوز بازیکن چندان مطرحی را جذب نکرده است.

وی افزود: البته مسئولان باشگاه هنوز زمان دارند اما نباید بیش از این زمان را از دست بدهند و باید سریعتر بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کنند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات ادامه داد: کمال کامیابی‌ نیا و رامین رضائیان بازیکنانی بودند که در تیم قبلی‌شان عملکرد خوبی داشتند و به پرسپولیس آمدند و امیدوارم بتوانند در پرسپولیس هم خودی نشان دهند.

میناوند تاکید کرد: من معتقدم باشگاه به هر نحوی می شد باید محمد نوری را در تیم نگه می داشت، زیرا این بازیکن در حداقل ۳-۲ سال اخیر که به عنوان کاپیتان در مرکز میدان حضور داشت به خوبی تیم را رهبری می کرد و به عنوان یک کاپیتان تیم را کنترل می کرد. نوری بازیکن خوبی بود و باشگاه نباید به همین راحتی از او می گذشت.

وی اظهار داشت: البته این بازیکنانی که تازه به تیم آمدند باید با شرایط پرسپولیس کنار بیایند و بزرگترهای تیم باید به آنها کمک کنند و تجربیاتشان را به این بازیکنان جوان انتقال دهند زیرا همه می دانند که وضعیت پرسپولیس با سایر تیم ها متفاوت است.

بازیکن پیشین پرسپولیس در خصوص عدم حضور یک بزرگتر در تیم، افزود: پرسپولیس نیاز به چند لیدر دارد که به خوبی تجربیاتشان را در اختیار بازیکنان جوان بگذارند. به اعتقاد من باشگاه باید نوری را نگه می‌داشت اما در غیاب او محسن بنگر هم می تواند لیدر خوبی برای پرسپولیس باشد.

میناوند در رابطه با پیش‌بینی‌اش از لیگ پانزدهم، گفت: کار پرسپولیس خیلی سخت است و حتی می توان گفت که این تیم نسبت به سال گذشته هم کار سخت تری را دارد. برانکو از نظر فنی مربی خوبی است و باید آرامش در تیم درست شود و تیم با آرامش به سمت موفقیت قدم بردارد.

وی گفت: بازیکنان نیز باید فعل خواستن را صرف کنند و از همان هفته اول برای قهرمانی بجنگند و هر امتیاز را غنیمت بشمارند.

میناوند در پایان اظهار داشت: پرسپولیس باید ثبات مدیریتی خوبی داشته باشد و هر کسی که برای تیم زحمت بکشد از چشم هوادار دور نمی ماند. به اعتقاد من در حال حاضر، سیاسی با اینکه نامش در باشگاه جایی ندارد، اما به اعتقاد من پررنگترین نقش را در هیات مدیره و باشگاه ایفا می کند. امیدوارم که باشگاه هر چه زودتر تکلیفش مشخص شود و تیم به آرامش برگردد و رنگ آرامش را به خود ببیند و ثبات مدیریتی پیدا کند.