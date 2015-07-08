به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در بازدید از پایگاه امداد جاده‌ای شهرستان دشتی در روستای حسین زائری از تلاش‌های امدادگران این شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: امدادگران جمعیت هلال احمر در همه حوادث حضور دارند و نقش تاثیر گذاری ایفا می کنند.

وی افزود: دشتی یکی از شهرستان‌های حادثه‌خیز استان بوده که نیاز است جمعیت هلال احمر نسبت به استاندارد سازی و آموزش نیروهای امدادی خود اهتمام ویژه داشته باشند.

مهرجو برگزاری مانورهای امدادی را یکی از راه‌های آمادگی نیروهای امدادی عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری مانورهای مختلف در سطح شهرستان نباید مختص به هفته و یا مناسبت های مختلف باشد بلکه همواره باید در راستای کسب آمادگی نیروها این مانورها در شهرستان برگزار شود.

فرماندار شهرستان دشتی یادآور شد: شهرستان دشتی از نظر وسعت دومین شهرستان در سطح استان محسوب می‌شود که با توجه به گستردگی راه‌های اصلی و روستایی شهرستان نیاز است پایگاه‌های امداد جاده‌ای به نسبت راه‌ها افزایش یابد.

وی همچنین بر تقویت زیرساخت‌های جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی و تخصصی کردن آموزش‌ها تاکید کرد.