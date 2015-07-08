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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۸

فرماندار دشتی:

پایگاه‌های امداد جاده‌ای دشتی افزایش یابد

پایگاه‌های امداد جاده‌ای دشتی افزایش یابد

دشتی- فرماندار دشتی بر ضرورت افزایش پایگاه‌های امداد جاده‌ای در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در بازدید از پایگاه امداد جاده‌ای شهرستان دشتی در روستای حسین زائری از تلاش‌های امدادگران این شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: امدادگران جمعیت هلال احمر در همه حوادث حضور دارند و نقش تاثیر گذاری ایفا می کنند.

وی افزود: دشتی یکی از شهرستان‌های حادثه‌خیز استان بوده که نیاز است جمعیت هلال احمر نسبت به استاندارد سازی و آموزش نیروهای امدادی خود اهتمام ویژه داشته باشند.

مهرجو برگزاری مانورهای امدادی را یکی از راه‌های آمادگی نیروهای امدادی عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری مانورهای مختلف در سطح شهرستان نباید مختص به هفته و یا مناسبت های مختلف باشد بلکه همواره باید در راستای کسب آمادگی نیروها این مانورها در شهرستان برگزار شود.

فرماندار شهرستان دشتی یادآور شد: شهرستان دشتی از نظر وسعت دومین شهرستان در سطح استان محسوب می‌شود که با توجه به گستردگی راه‌های اصلی و روستایی شهرستان نیاز است پایگاه‌های امداد جاده‌ای به نسبت راه‌ها افزایش یابد.

وی همچنین بر تقویت زیرساخت‌های جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی و تخصصی کردن آموزش‌ها تاکید کرد.

کد مطلب 2854508

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