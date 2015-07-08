گلستان برای نخستین بار میزبان ورزش های بیلیاردی کشور است

حسین رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار در ۱۲ سال گذشته، چهار مسابقه مهم بیلیارد کشور در گرگان برگزار می شود.

رشیدی افزود: مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر ۱۸ سال از تاریخ ۲۵ مرداد در باشگاه بیلیارد «حسام» گرگان برگزار می شود.

وی بیان کرد: همچنین مسابقات پنجمین دوره رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان (رده سنی ۴۰ سال به بالا)، در روزهای پایانی شهریور سال جاری به میزبانی باشگاه حسام برگزار خواهد شد.

وی به میزبانی دو رویداد بیلیاردی دیگر اشاره و اظهار کرد: در دی ماه سال جاری نیز ابتدا مسابقات آزاد پاکت بیلیارد آقایان و سپس پاکت بیلیارد بانوان در گرگان برگزار می شود.

به گفته رشیدی، به علت آنکه قرار است تجهیزات برگزاری مسابقات باهمکاری فدراسیون توسط اسپانسر وارد استان شود هنوز محل برگزاری آن مشخص نشده است.

مسئولان ورزش استان باید به رشته بیلیارد نیز توجه کنند

رییس هیات بولینگ و بیلیارد گلستان برگزاری این رقابت ها در استان را اتفاق مهمی عنوان کرد و گفت: باتوجه به توانمندی هیات و رضایت فدراسیون از عملکرد هیات استان، میزبانی این رقابت ها به گلستان واگذار شده و در برنامه فدراسیون قرارگرفته است .

رشیدی به انتظار خود از مسئولان ورزش اشاره و تصریح کرد: انتظار ما از مسئولان ورزشی استان این است که به بیلیارد نیز مانند سایر رشته های ورزشی و البته به سهم خود، توجه و حمایت کنند.

وی افزود: برگزاری این مسابقات در گرگان فرصت مناسبی است تا مسئولان، دلسوزان، داعیه داران و فعالان ورزش استان نسبت توجه خود را با این ورزش بیلیارد مشخص کنند تا ما نیز تکلیف کار خود را بهتر بدانیم.

وی بیان کرد: چنانچه شاهد کم لطفی های متولیان و داعیه داران ورزش از رشته بیلیارد باشیم برخلاف میل باطنی، راه خود را از ورزش استان جدا خواهیم کرد.

رییس هیات بولینگ و بیلیارد گلستان تصریح کرد: اگر قرار است تا تلاش اعضای هیات و بازیکنانی که برای استان زحمت می کشند نادیده گرفته شود و آنها سرخورده شوند، چه لزومی دارد که ما خود را به ورزش استان منتسب بدانیم؟

انتظارات از مدیرکل جدید بیشتر از گذشته است

حسین رشیدی سخنانش را با گلایه از صداوسیما گلستان ادامه داد و گفت: توقع ما از بخش ورزشی صداوسیما این است که سنت شکنی کند و همچون شبکه های سراسری و برخی شبکه های استانی دیگر، به پوشش خبری این رویدادهای مهم بپردازند.

رشیدی تاکید کرد: مگر پرچمی که بازیکنان ما به اهتزار در می آورند با پرچم ورزش های دیگر متفاوت است؟ به جرات می گویم که برنامه ریزی دوسال اخیر هیات بولینگ و بیلیارد گلستان در هیچ یک از هیات های ورزشی دیگر استان اتفاق نیفتاده است.

وی با تمجید از حضور یک مدیر آکادمیک در راس ورزش استان بیان کرد: با روی کار آمدن یک مدیر جوان، قهرمان ورزش و آکادمیک انتظارات به مراتب بیشتر از گذشته است زیرا وی با سختی های کار یک ورزشکار کاملاً آشنا است.

رشیدی در پایان بیان کرد: من ایمان دارم که دکتر طیبی در کار خود موفق خواهند شد به شرطی که نسبت به ورزش های مختلف نگاهی همسو با عملکرد آنها داشته باشد.