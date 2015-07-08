عزاداران علوی در حرم رضوی به سوگ مولای متقیان علی(ع) نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، با غروب شهادت جانگداز حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) هزاران نفر از مردم عزادار و روزه دار مشهد مقدس و جمع زیادی از علماء و فضلای حوزه علمیه با حضور مرجع عالیقدر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی با پای پیاده از مدرسه آیت‌الله خوئی به سمت آستان مقدس حضرت ثامن الحجج مشرف شدند و این مصیبت عظمی را به حضور آن امام همام تسلیت گفتند.

عزاداران مشهدی عصر امروز به مناسبت شهادت مولای متقیان امام علی(ع) مقابل مدرسه بزرگ آیت‌الله خوئی تجمع کرده و سپس به همراه آیات عظام و علمای برجسته این شهر برای عرض تسلیت به سمت حرمت مطهر رضوی مشرف شدند.

مردم خداجوی مشهد مقدس با اجتماع در مدرسه آیت الله خویی همگام با سایر دلدادگان و دوستداران اهل بیت و با حضور آیت‌الله صافی گلپایگانی مسیر این مدرسه تا حرم رضوی را برای عرض تسلیت و ارادت به هشتمین امام شیعیان پیمودند و با چشمان گریان به سوگواری پرداختند.

در این مراسم معنوی كه با مرثیه خوانی مداحان و ذاكران اهل بیت(ع) برگزار شد، عزاداران حضرت امیرالمؤمنین(ع) با قلوبی سوزان و چشمانی گریان با حضرت ولی عصر(عج) و ثامن الحجج(ع) اظهار همدردی کردند.