ائتلاف واقعی اسراییل، سعودی و ترکیه علیه پرونده هسته ای ایران

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: نویسنده اهل جمهوری چک از هماهنگی مواضع ضد ایرانی رژیم صهیونیستی با محور عربستان ـ ترکیه در منطقه خبر داد و نوشت: «این هماهنگی سبب شد تا شاهد شکل گیری ائتلافی واقعی میان این سه باشیم.»

خبرگزاری لبنانی آسیا گزارش داد که «ترزا اسپنتسروا» در مقاله ای که در روزنامه «لیتیرارنی نوفینی» منتشر شد، نوشت: «گام هایی که اسرائیل همگام با محور سعودی - ترکیه علیه پرونده هسته ای ایران برداشته است به ائتلاف واقعی منجر شده است.»

ترزا اسپنتسروا نوشت: «اسرائیل از حمله نظامی عربستان علیه یمن و همچنین از گروههای مسلح تندرو در سوریه حمایت می کند، چنانچه عربستان و ترکیه چنین سیاست هایی را اجرا می کنند. اسرائیل پیگیر معالجه اعضای جبهه النصره است و بارها مواضعی را در سوریه بمباران کرده است.»

پشت پرده این اقدامات اسرائیل را دو سال قبل «مایکل اورین» سفیر تل آویو در آمریکا و از افراد نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توضیح داده بود. او گفته بود: «خطر بزرگ برای اسرائیل در محور راهبردی تهران تا بیروت است، محوری که دمشق سنگ بنای آن است. به همین دلیل همواره خواستار سقوط نظام سوریه هستیم. در نتیجه در حال حاضر اسرائیل ترجیح می دهد پیروز درگیری های سوریه، داعش باشد.»

از نگاه روزنامه «لیتیرارنی نوفینی» محور عربستان، ترکیه و اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه ضربه سختی خورده است زیرا حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اکثریت را از دست داد و پس از آن شرایط میدانی در سوریه نیز به سمتی پیش رفت که شرایط را برای اردوغان که با حمایت از تندروها نشان داد خواستار تداوم جنگ در سوریه است دشوار کرد. روابط میان نظام سیاسی اردوغان و داعش تا حدی است که ترکیه برق مورد نیاز داعش را در منطقه تل ابیض به صورت رایگان تامین می کند.

برنامه های تلویزیونی ترکیه نیز بر مردم این کشور تاثیر منفی گذاشته است زیرا با وجود نفوذ گسترده اردوغان در میان افکار عمومی، آخرین نظرسنجی ها در ترکیه نشان می دهد فقط ۲۰ درصد مردم این کشور از خواسته اردوغان مبنی بر ضرورت سقوط نظام سیاسی سوریه حمایت می کنند.

در این میان عربستان نیز به همراه اسرائیل تلاش می کند اینگونه وانمود کند که درگیری های منطقه ریشه در همان درگیری های تاریخی و چند صد ساله دارد در شرایطی که این کشور می داند تلاش برای برافروختن جنگ های دینی، آن هم جنگ هایی که پایان و نتیجه نامشخصی دارند به معنی گشودن درهای جهنم است.

واقعیت این است که جنگ ها و درگیری های کنونی خاورمیانه ریشه در اختلافات دینی ندارد بلکه بیشتر ناشی از سلطه طلبی برخی از کشورهاست اما در این میان دین به بهانه ای برای توجیه سلطه طلبی ها تبدیل شده است.

از نگاه اسپنتسروا نظام سیاسی حاکم بر عربستان و گروه تروریستی داعش از نظر ایدئولوژیک شباهت هایی با هم دارند.

خبرگزاری آسیا در ادامه نوشت: «در تازه ترین گزارشی که شبکه دوم تلویزیون اسرائیل منتشر کرد حقایقی از روابط مثبت میان اسرائیل و سازمان دهندگان گروههای تندرو در سوریه فاش شده است. این روابط از طریق پیگیری معالجات اعضای گروههای تندرو و تروریستی مسلح در بیمارستان های اسرائیل خود را نشان داده است.»