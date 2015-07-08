جاسوسی آمریکا از مرکل، شرودر و کهل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سایت افشاگر ویکی لیکس اعلام کرده است که آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات تلفنی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نزدیک ترین مشاورانش و همچنین صدر اعظم های سابق این کشور را برای سالها شنود می کرده است.

اسنادی که امروز سایت ویکی لیکس منتشر کرده نشان می دهد جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از مرکل و افراد نزدیک به وی از آن زمانی که تصور می شد، بسیار جلوتر بوده است.

براساس این اسناد، آمریکایی ها دست کم شماره تلفن ۱۲۵ تن از مقامات عالی آلمان را شنود می کرده اند.

علیرغم اینکه ماه گذشته و در جریان نشست گروه هفت در باواریا، باراک اوباما رییس جمهور آمریکا برلین و واشنگتن را «متحدان جدانشدنی» توصیف کرد اما افشای این اسناد جدید به تنش جدیدی در روابط دو کشور تبدیل شده است.

اسناد جدید نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات مرکل را پیاده سازی کرده و اطلاعات تلفن وی را به همراه شماره های تلفن آن از جمله شماره های مشاوران، دستیاران و حتی شماره فکس دفترش را شنود می کرده است.

ویکی لیکس در بیانیه ای درباره این اسناد تازه گفته است: اسامی مرتبط با برخی از اهداف مشخص شده برای جاسوسی از صدر اعظم آلمان مربوط به قبل از دوره آنگلا مرکل شده و حتی شماره های گرهارد شرودر و هلموت کهل و همچنین اعضای دفاتر آنها را شنود می کرده است.

دولت آلمان تاکنون نسبت به انتشار این اسناد جدید واکنشی نشان نداده است.