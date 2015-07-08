به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد (ره)گفت: در این طرح، اطلاعات فردی و مشخصات حساب بانکی ۲۳۰ هزار کودک یتیم تحت سرپرستی کمیته امداد در طرح اکرام و ۳۰۰ هزار کودک بدسرپرست یا سرپرست ناتوان در طرح محسنین در اختیار خیران نیکوکار قرار می گیرد و افراد می توانند به سلیقه خود از میان آنان، کودکی را به سرپرستی بپذیرند.

وی افزود: این افراد هر مبلغی را که مایل باشند به حساب کودک یا کودکان تحت سرپرستی واریز می کنند و محدودیتی در مبلغ یا تعداد کودکان وجود ندارد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی افزود: کسانی که به هر دلیل نتوانند در این طرح مشارکت کنند می توانند با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی کمیته امداد به نشانی www.emdad.ir در این طرح مشارکت کنند.

به گفته وی، پسران حاضر در این طرح تا سن ۱۸ سالگی و دختران تا برگزاری مراسم ازدواجشان تحت تکفل افراد خیر قرار می گیرند.

در شهر تهران هم سه پایگاه امامزاده صالح تجریش، مسجدالنبی نارمک و حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری آماده ثبت نام از نیکوکاران هستند.

این طرح در شب ۲۳ ماه مبارک رمضان هم ادامه دارد.