وحدت آفرینی روز قدس در سیستان و بلوچستان/ همه آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم سیستان امروز آمده بودند که بگویند من ایرانی ام و انقلابی پس مرا بهتر و بهتر و بهتر بشناسید.

از صبح امروز جمعیت در ۵۰ نقطه پهناورترین استان کشور فوج فوج خود را به صحنه حضور می رساند، از شهرستان گرفته تا شهر، روستا، بخش، دهستان آمدند تا با زبان روزه فریاد آزادی سرزمین فلسطین را سر بدهند.

زاهدان نیز از این سیل خروشان جدا نبود، مردم از هر جای مرکز سیستان و بلوچستان خود را به میدان آزادی می‌ رساند، زاهدان دریایی شده بود خروشان که می‌خواست در اقیانوس اندیشه امام راحل(ره) این ترسیم کننده روز جهانی قدس، حل شود.

مردم با بصیرت زاهدان همراه دیگر هم استانی های سیستانی و بلوچ خود بار دیگر در روز جهانی قدس با حضور دشمن‌شکن خود ضمن ‌‌تجدید میثاق ‌با آرمان های امام راحل و شهیدان راه استقلال و آزادی و دفاع مقدس، بیعتی دوباره با ولی فقیه و آگاه زمان حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) صحنه‌هایی از شور و غیرت و آزادگی آفریدند.

امروز جای جای ۵۰ نقطه برگزاری راهپیمایی در سیستان و بلوچستان، پر از شور و شعف و هیجان آمیخته با عشق است و همه آمده اند تا بگویند، وحدت رمز پیروزی است، با انسجام می توان در برابر رژیم اشغالگر ایستاد.

در راهیپمایی امروز قشرهای مختلف مردم، زن و مردم، پیر و جوان، کودک و نوجوان حضور داشتند و با حضور خود اعلام کردند تا پای جان برای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادگی خواهیم کرد.

۱۰.۳۰: راهپیمایی آغاز شد

فریاد «مرگ بر اسرائیل» در سراسر زاهدان طنین‌انداز شده است.‌

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس با حضور باشکوه مردم ولایتمدار، علما، مسئولان استانی، جامعه فرهنگیان و سایر اقشار مختلف مردم شیعه و سنی که نماد وحدت بودند، آغاز شد.

جمیت انبوهی از مقابل میدان آزادی درحال راهپیمایی هستند و در کنار فریاد برای آزادی قدس، غالبا دست‌نوشته ها و پلاکاردهای مرتبط با انرژی هسته ای و توصیه به تیم مذاکره کننده در دست دارند.

مردم همیشه در صحنه زاهدان با حضور گسترده و با شکوه خود امروز به صحنه آمده‌اند تا نشان دهند که همیشه و در تمامی عرصه‌ها حامی مظلومان بوده و در برابر ظالم ایستاده اند.

۱۰:۴۵: نوای عاشقی

بیشتر جمعیت هم اکنون مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند و مهمان لاله ها شدند و در حال حرکت به سمت چهارراه شهید مصطفی خمینی (ره) بوده و مداح اهل بیت، به یاد شهدا و مظلومیت نخستین شهید محراب مولا علی(ع) در حال مرثیه سرایی است، این اقدام شور مردم را دو چندان کرد.

مردم زاهدان همچنین در ادامه راهپیمایی امروز با شعار علیه گروه افراطی و تکفیری به ویژه داعش، بار دیگر فریاد آزادی و آزادخواهی سردادند و خشم و انزجار خود را از سیاست‌های غیرانسانی آنان اعلام کردند.

۱۱.۰۰: اجتماع مردم در ایستگاه ایثار

صف اول مردم به محل برپایی این ایستگاه رسید، شعار اهدای خون اهدای زندگی تداعی کننده روزهای سخت انقلاب برایشان شد که برای اهدای زندگی به ملت ایران چه سختی ها که متحمل نشدند، بسیاری داوطلبانه با حضور در پایگاه انتقال خون، با دل و جان و بانجوای زیارت عاشورا زندگی به نیازمندان اهدا کردند.

بسیاری در شب های قدر این رسم عاشقی را به جای آورده در این مکان تجمع کرده و به ایثارگران انتقال خون زاهدان خدا قوت می گفتند.

۱۱:۲۰: حضور در محل نماد وحدت و آزادگی

مجری مردم را به سردادن شعار وحدت وحدت امنیت امنیت دعوت می کرد که در لقای جمهوری اسلامی ایران به بهترین شکل در سیستان و بلوچستان می تابد.

جمعیت به مقابل مسجد جامع رسید، مسجدی که از سال های دور نماد وحدت و ایستادگی و تحکیم است.

مسجدی که به برکت تلاش های ارزنده مرحوم آیت الله کفعمی خراسانی و مولوی عبدالعزیز به سمبل وحدت در زاهدان تبدیل شده و امروز نیز شیعه و سنی با الهام گرفتن از آن تلاش های ارزنده برادرانه دست هم را گرفته بودند و برای پاسداری از انقلاب شعار می دادند.

در این حین بود که شعارهایی مانند «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر آمریکای مردم فریب» و «انرژی هسته ای، حق مسلم ماست، مذاکره با قدرت، نشان عزت ماست» در این مکان وحدت آفرین طنین انداز شد.

۱۱.۴۰ حرکت به سوی میعادگاه نماز جمعه

راهپیمایی به پایان خود نزدیک شد، مردم شیعه و سنی که ساعتی کنار هم بودند و دست در دست هم در حمایت از آزادی قدس شریف شعار دادند حال برای ادای فریضه نماز جمعه شیعیان رهسپار مصلی قدس و اهل سنت مسجد مکی زاهدان می شوند.

امروز روز جهانی قدس بار دیگر ترسیم کننده وحدت در سرزمین دوستی و برادری سیستان و بلوچستان بود.

شیعه و سنی در روز جهانی قدس اتحاد امت اسلام را به نمایش گذاشتند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امت اسلامی اعم از شیعه و سنی با این حضور اتحاد و همبستگی خود را به رخ جهانیان می کشند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی اظهار داشت: روز جهانی قدس روز خنثی کردن توطئه فراموشی مساله فلسطین و حرکتی برای خنثی کردن توطئه صهیونیسم است.

وی افزود: دشمنان جهان اسلام می خواهند به کلی مساله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند ولی امام خمینی (ره) با نامگذاری روزی به نام قدس آن را برای همیشه در جهان زنده نگه داشت.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: حضور گسترده و استکبارستیزانه روزه داران آگاه سیستان و بلوچستان به ویژه زاهدان در راهپیمایی روز قدس، هوشمندی و اراده راسخ مسلمانان جهان برای آزادی قدس را به اثبات رساند، ضرورتی که در راستی دفاع از فلسطین امری مهم است.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان بیان کرد: روز قدس نماد اقتدارگرایی است و مردم استان امروز به بهترین شکل این نماد را بار دیگر برای جهانیان ترسیم کردند، آنان به خوبی با حضور پر شور خود اثبات کردند که همچنان الگوی آزادی خواهان جهان خواهند بود.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: امروز نیز مردم به خوبی آگاهی و بصیرت خود را به نمایش گذاشتند و به جهانیان ثابت کردند که گفتمان انقلاب ایران همواره از پشتوانه مردمی برخوردار است.

روز قدس منادی وحدت است

عدالاستار نارویی ریش سفید و معتمد طایفه نارویی نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: پایه و اساس روز قدس توسط امام راحل(ره) بنا شد و به همین علت مردم امروز حضوری پر شور در راهپیمایی داشتند.

هویت گروه های تکفیری بر مردم روشن است

معتمد طایفه شه بخش به خبرنگار مهر گفت: همه مسلمانان در این روز بزرگ حضور پیدا کردند و به خوبی به استکبار جهانی و گروهک تروریستی داعش نشان دادند که وحدت مانع بزرگی در برابر آن ها خواهد بود.

امید شه بخش افزود: بزرگان، علما، ریش سفیدان و معتمدان طایفه شه بخش به همراه جوانان و نوجوانان این طایفه همچون همه مردم کشور در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده و همبستگی و دلدادگی را به بهترین شکل ترسیم کردند.

وی تاکید کرد: این همبستگی اگر به کشورهای اسلامی تعمیم پیدا کند ضمن آزادی قدس شریف، زنگ خطری جدی برای گروه های تکفیری و افراطی در منطقه خواهد بود.

خبرنگار: میلاد جهان تاب - علیرضا راشکی قلعه نو