امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارائه خدمات دندانپزشکی در قالب طرح تحول سلامت و اینکه آیا مصوبه جدیدی برای ارائه این خدمات به افراد بالای ۱۴ سال صادر شده است؟، از ادامه خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر۱۴ سال در استان خبر داد و گفت: هنوز مصوبه جدیدی در این زمینه قطعی نشده اما مباحثی در اینخصوص مطرح است که به افراد بالای ۱۴ سال نیز خدمات دندانپزشکی ارائه شود.

وی افزود: برای ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد زیر ۱۴ سال، قرار دادهای لازم بسته شده و در شهرستان کرمانشاه با دانشگاه علوم پزشکی استان هماهنگی صورت گرفته است که در بیمارستان محمد کرمانشاهی یک سری خدمات دندانپزشکی گسترش داده شده و به این افراد ارائه شود.

آماده عقد قرارداد با بخش دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات دندانپزشکی هستیم

قادری تصریح کرد: ما به عنوان دبیر شورای هماهنگی بیمه ها از طرف همه بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردیم که اگر آنها بیایند خدمات دندانپزشکی که در بیمارستان محمد کرمانشاهی دارند برای کودکان و اطفال ارائه دهند ما آمادگی عقد قرار داد با آنها را داریم.

وی تاکید کرد: چنانچه مراکز دولتی و خصوصی هم بتوانند این خدمات را ارائه و راغب به آن باشند ما آمادگی عقد قرار داد با آنها را داریم.

ارائه خدمات دندانپزشکی برای مادران باردار روستایی و عشایر

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه افزود: بسته خدمتی که تعیین شده بیشتر حالت پیشگیری دارد و برای افراد زیر ۱۴ سال در شهرها است و در مراکز روستایی و عشایر این خدمات برای مادران باردار نیز در مراکز بهداشتی درمانی روستایی ارائه می شود.

وی گفت: در بحث روستائیان امسال منتظر تفاهم نامه جدیدی هستیم که با وزارت بهداشت خواهیم داشت، و این تفاهم نامه جدید ظرف همین ماه آماده می شود ودر بسته خدمتی که برای روستائیان و عشایر در نظر گرفته شده در همین زمینه ها بحث خدمات دندانپزشکی را نیز خواهیم داشت اما برای سایر اقشار درمورد خدمات دندانپزشکی منتظر مصوبات شورای عالی بیمه هستیم که خدمات جدیدی را به خدمات گذشته اضافه می کنند یا نه.

ارتقا سن مشمولین خدمات دندانپزشکی طرح تحول سلامت به ۱۸ سال

قادری یادآور شد: البته مباحثی در این مورد مطرح شده که سن افراد مشمول خدمات دندانپزشکی را تا حداقل ۱۸ سال افزایش دهند اما هنوز چیزی به صورت مصوب در این زمینه اعلام نشده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان خاطرنشان کرد: هم اکنون همه شهرستان های استان از یک مرکز دندانپزشکی برای ارائه خدمات به افراد زیر ۱۴ سال دارند

وی افزود: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تنها در برخی موارد شکایاتی داریم که ساعات حضور اینها رعایت نمی شود که البته به علت کمبود دندانپزشک است که در نشست هایی که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی داشتیم و طبق بخش نامه های صادره از سوی ایشان قرار شده، بحث کمبود دندانپزشک نیز به زودی حل شود.

قادری ادامه داد: هم اکنون امکانات و تجهیزات در شهرستان ها تامین بوده و هر شهرستان حداقل از یک مرکز برخوردار و تامین نیروی انسانی آنها نیز صورت گرفته است و کمبودها نیز طبق قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان رفع می شود.

بحث ادغام بیمه های درمانی از خرداد ماه امسال مصوب شده است

وی در خصوص بحث ادغام بیمه های مختلف نیز گفت: این مصوبه، مصوبه شورای عالی بیمه است و وزیر رفاه هم رئیس شورای عالی بیمه است و در آن یک نوع یکسان سازی بین خدمات بیمه های مختلف صورت می گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: براساس این مصوبه یکسان سازی تعهدات بیمه های پایه نیز از اوایل خرداد به ما ابلاغ شده است و بیمه سلامت نیز متولی آن است که این یکسان سازی صورت گیرد.

وی افزود: در خصوص قوانین بیمه ای، کشور متمرکز است، یعنی قوانین بیمه ای از بالا ابلاغ و در استان هماهنگی ها انجام می شود که اجرا شود که خوشبختانه در شورای هماهنگی بیمه های استان هر ماه جلسه ای برای این مصوبات داریم و چهارشنبه آخر هر ماه است که طی آن جلسات از نظر اجرایی و سیاست گذاری مثل برخورد با تخلفات و... بحث و تبادل نظر داریم تا وحدت رویه داشته باشیم و هر بیمه ای سلیقه ای برخورد نکند و هماهنگ باشد.