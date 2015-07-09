مسابقات قرآنی نورالهدی در اسکو برگزار می شود

حجت ‌الاسلام مظفر رجب زاده در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات دائمی اخلاق اسلامی در اسکو اظهار داشت: این جلسات به همت هیئت امناء مسجد سبزه میدان اسکو روزهای چهارشنبه هر هفته در مسجد جامع سبزه میدان با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین مرادپور امام جمعه اسکو برگزار می‌شود.

وی در ادامه از آغاز ثبت نام مسابقات نورالهدی در شهرستان اسکو نیز خبر داد و گفت: ثبت نام هشتمین دوره مسابقات نورالهدی با هدف ترویج فرهنگ تفسیر خوانی در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان و موسسات وابسته آغاز شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسکو در خصوص نحوه نام نویسی از علاقمندان به شرکت در این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند برای ثبت نام در این مسابقه قرآنی به سایت تلاوت یا به اداره تبلیغات اسلامی، موسسات و خانه های قرآنی وابسته مراجعه نمایند.

حجت ‌الاسلام رجب زاده در پایان به اهداء یکصد جلد قرآن کریم از طرف نمازگزاران مسجد حاج قره اسکو به مساجد اشاره و تصریح کرد: این کار خیر از طرف نمازگراران مسجد حاج قره با هدف احسان در راه ترویج فرهنگ قرآن انجام و به مساجدی که نیاز به قرآن داشتند، اهداء شده است.