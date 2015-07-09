«روز قدس» روز همبستگی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمدرضا حسینی صبح پنجشنبه در نشست مودت فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج محلات سپاه ناحیه دامغان در محل حسینه سید الشهدا (ع) (دباغان) این شهر اظهار داشت: روز قدس باید به معنای شمارش معکوس برای رژیم صهیونیستی باشد و به این موضوع پی ببرند که مسلمانان هرگز یکدیگر را تنها نخواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: مردم با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن حمایت از مسلمانان فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم خواهند کرد.

ضرورت ترویج سبک زندگی فاطمی در جامعه

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان ضمن اشاره به اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس با صلابت و اقتدار در حمایت از مردم مظلوم و بی پناه فلسطین به منصه ظهور گذاشته خواهد شد، افزود: گرامیداشت روز جهانی قدس حرکتی راهبردی و دارای اهمیت فراوان است چرا که امروز فتنه های مختلفی را در منطقه شاهدیم که اقتضا می کند ملت های روزه دار با شکوه هر چه بیشتری در صحنه راهپیمایی حاضر شوند.

حسینی با بیان اینکه ترویج سبک زندگی فاطمی و زندگی اسلامی باید در تمام جامعه گسترش پیدا کند، اظهار داشت: الگو برداری از زندگی اهل بیت (ع) باید به عنوان حرکت دینی در بین خانواده ها ترویج و گسترش پیدا کند و همه ما باید به داشتن چنین زندگی افتخار کنیم و به آن ببالیم.

وی گفت: پایگاه های مقاومت بسیج باید با اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی بتوانند جوانان را جذب و با این حرکت نقشه های دشمنان را که جوانان مارا هدف قرار داده اند خنثی کنند.

بسیج نقش مهمی در خنثی سازی ترفندهای دشمنان دارد

راوی موسسه سیره شهدای قم نیز در این نشست به نقش و جایگاه بسیج در خنثی سازی توطئه ها و ترفندهای دشمنان پرداخت و اظهار داشت: نیروهای بسیجی با الهام گیری از فرامین رهبری توانستند در خنثی سازی توطئه ها و ترفندهای دشمنان خوب عمل و نقشه های آنان را نقش برآب کنند.

حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری افزود: فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج در خدمت نظام هستند و با هرگونه ترفند و دسیسه دشمنان مقابله می کنند که باید این حضور بیش از گذشته تقویت شود.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم از خون پاک شهدا حراست و پاسداری کنیم، گفت: وجود امنیت و آرامش امروز جامعه ما برگرفته از خون پاک شهدای انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس است.