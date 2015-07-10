شهرداری شیراز تحلیل نادرستی از رکود مسکن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله رجبی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری رأی دیوان عدالت اداری در خصوص یکی از دستورالعملهای ساختوساز تأکید کرد: رأی دیوان لازمالاجرا است و هیچکس نمیتواند خلاف آن رفتار کند اما در این میان دوستان باید بهدقت رأی دیوان را مطالعه کنند.
وی تصریح کرد: رأی دیوان هیچگونه ارتباطی باوجود ناظر ذیصلاح ندارد و اگر شهرداری به دنبال افرایش درخواست ساختوساز است باید مباحث دیگر را پیگیری کند.
رئیس سازمان نظاممهندسی استان فارس تأکید کرد: رکود رد ساختوساز شیراز ربطی به دستورالعملها و یا رأی دیوان ندارد و بلکه اگر شهرداری مقداری از عوارض را کاهش دهد این مشکل برطرف خواهد شد.
رجبی یادآور شد: رأی دیوان اجرایی است اما همگان باید بدانند که دیگر مواد و دستورالعملها هیچگونه تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: ضرورت بهکارگیری مجریان قطعی است و هیچگونه بحثی در این راستا مطرح نیست.
رئیس سازمان نظاممهندسی استان فارس با اشاره به اینکه سازمان نظاممهندسی طی دو سال گذشته مباحث نظارتی خود را افزایش داده، گفت: بهطور گسترده نظام برساخت و سازها از جانب نظاممهندسی انجام میشود و هراندازه که این حرکتها افزایش داشته باشد بیشتر از میزان تخلفات کاسته میشود.
رجبی یادآور شد: اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که طی دو سال گذشته حدود هشت هزار مهندس جدید به سیستم اضافه شدند که این رقم بیسابقه است.
وی افزود: هماهنگونه که در دیگر مشاغل تخلف انجام میشود و هیئتهای رسیدگی وارد عمل میشوند در مجموعه مهندسین نیز با تخلفان برخورد میشود اما کار مهندسین جامعه را تعطیل نمیکنیم.
رئیس سازمان نظاممهندسی استان فارس تصریح کرد: سال گذشته متخلفین را به هیئت انتظامی معرفی کردیم و برخوردهای لازم انجام شد اما کار دیگر مهندسین را هم تعطیل نکردیم.
رجبی تأکید کرد: رأی دیوان بهطور کامل مشخص و قابلتوجه است و دیگر نیازی نیست که بخواهیم آن را برای یکدیگر توضیح دهیم مگر اینکه به دنبال مباحث دیگر باشیم.
در ادامه عضو هیئترئیسه نظاممهندسی فارس نیز گفت: رأی دیوان تنها در خصوص آئیننامهها و دستورالعملها است و هیچگونه ارتباطی با قانون ندارد.
مجید ولدان تأکید کرد: در بسیاری از کلانشهرهای کشور به دلیل کمک بیشتر به مردم شهرداری با نظاممهندسی تعامل دارد تا مردم برای ساختوسازهای خود با مشکل مواجه نشود.
وی تصریح کرد: مشکل امروز عدم ساختوساز در شیراز ربطی به قانون و یا رأی دیوان ندارد بلکه شهرداری باید به دنبال دلایل دیگر برای رکود در بخش مسکن شیراز باشد.
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