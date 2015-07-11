سنت فراموش شده نوری خوانی احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری پارسیان، محمد رادمهر بیان داشت: جای تقدیر دارد که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان با مشارکت شورا و شهرداری شهر دشتی اقدام به احیاء سنت «نوری خوانی» در قالب جشنواره‌ای فراگیر در شهرستان گرفته‌اند و ما نیز از این رویداد مهم فرهنگی حمایت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: احیای سنت‌های فراموش شده با توجه به اینکه پشتوانه‌ای مردمی دارد می‌تواند بزرگ‌ترین گنج برای نسل‌های آینده باشد لذا وظیفه ما به عنوان مسئولین کمک به ثبت و احیای این سنت‌ها است.

فرماندار پارسیان یادآور شد: نوری خوانی به عنوان یکی از محافل ادبی خودجوش بین مردم از قدمت بالایی برخوردار است که احیای مجدد آن می‌تواند بخشی از هویت فرهنگی شهرستان را به نمایش بگذارد.

رادمهر ادامه داد: جشنواره سنتی نوری خوانی مانند مراسم بومی محلی «گرگه شو» از استقبال خوبی برخوردار خواهد شد زیرا که مردم این آئین را متعلق به خود می‌دانند و برای پاسداشت آن تلاش خواهند کرد.

نوری خوانی محفلی است که در آن وصف خداوند، پیامبر(ص)، رمضان، قرآن و… بر گرفته از کتابی قدیمی با همین نام با صوت و لحنی خاص توسط پیشکسوتان شهرستان خوانده می‌شود.

اولین جشنواره نوری خوانی پارسیان سه شنبه ۲۳ تیر در مسجد جامع شهر دشتی برگزار خواهد شد.