مداخله خانواده ها یکی از عوامل افزایش طلاق در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، منصوره رحماندوست در ابتدای این نشست با بیان اینکه در قرآن کریم ۷۱ آیه به موضوع خانواده اشاره دارد، گفت: «مسئله مهمی که در این آیات بسیار مورد تاکید است مودت و رحمتی است که در خانه و درون آن باید ایجاد شود. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان خود از مودت به معنای بروز علاقه و عشق کلامی و از رحمت به عنوان خود عشق و دوست داشتن نام برده است. بنابراین برای اینکه این عشق باقی بماند باید دوست داشتن ابراز شود. بنابراین باتوجه به اینکه قرآن پنجاه و پنج بار به مودت و محل سکون و آرامش در خانه اشاره کرده است باید بدانیم که چگونه به آن تحکیم ببخشیم.»

وی افزود: تشکیل، تحکیم و تعالی مثلثی است که درنتیجه انتخاب ما باید تشکیل شود تا به آن سکون و آرامشی که در قرآن به آن اشاره شده است، دست یابیم.

رحماندوست در ادامه با بیان اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که معیار‌های انتخاب همسر ویژگی های خاص خود را دارد، گفت: «برای اینکه بدانیم چگونه باید زندگی کنیم و چگونه انتخاب کنیم، باید راه‌کار‌های خاصی را انجام دهیم که یکی از آنها چگونگی انتخاب همسر و اصول این انتخاب است.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در ازدواج این است که چگونه انتخاب کنیم و این سوال در واقع اولین سوال ما محسوب می شود.

این مشاور خانواده تصریح کرد: زن و مرد دو جنس متفاوت هستند که مقابل هم زندگی می‌کنند نه اینکه مخالف هم؛ پس اولین موردی که برای انتخاب همسر باید مد نظر قرار گرفته شود این است که فرد خودش را بشناسد و حقیقت خودش را جست‌وجو کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرحله بعد برای انتخاب همسر شناخت حقیقت وجودی خود است گفت: «اینکه ما چه هستیم و شخصیت‌مان را بشناسیم یکی از مهمترین موارد در انتخاب همسر است.

رحماندوست افزود: مرحوم علامه جعفری بر این موضوع که جوانان برای ازدواج باید به ۷ تا «چ» توچه کنند. این که که چه هستم؟ چی هستم؟ چرا آمدم؟ برای چه آمدم؟ چه کسی هستم؟ می خواهم چه کار کنم؟ چه می خواهم داشتم باشم؟ باید به عنوان راهکاری برای رشد و رسیدن به هدف به آن پاسخگو باشند، تاکید داشت.

ازدواج به هر قیمتی غلط است. رحماندوست در این باره گفت: ازدواج به هر قیمتی غلط است. اگرهایی که در زندگی، فرد برای خودش به وجود می‌ آورد، مانند اینکه سن من بالا رفته است، انتخاب برایم مشکل شده و امثال آن نباید در انتخاب همسر مانعی ایجاد کند و باید با مدیریت صحیح در این مواقع تصمیم‌گیری شود.

این روانشناس افزود: اعتقاد به این داریم که فردیت یک انسان با انتخاب درستی که به وجود می‌آید می‌تواند در نهایت به سکون و آرامش از نظر قرآن دست پیدا کند. لذا اولین مرحله در انتخاب همسر شناخت خود است.

او با اشاره به اینکه خانواده نیز یکی از موارد مهم در انتخاب همسر است، گفت: «امروزه آمار طلاق در جامعه افزایش یافته است و یکی از عواملی هم که باعث این طلاق می شود، مداخله بیش از حد و بی مورد خانواده‌ها است. البته برای اینکه انتخاب درستی داشته باشیم باید در اولین مرحله خانواده را هم جدی بگیریم.»

رحماندوست نقش خانواده را در انتخاب همسر بسیار پررنگ و تاثیرگذار دانست و افزود: این نقش بسیار مهم است و باید پررنگ‌تر هم شود.

وی با بیان اینکه چهار چیز در جامعه ما تغییر کرده که باعث شده ملاک‌های انتخاب همسر تغییر کند، گفت: بالا رفتن سن دختران، تثبیت شدن شغل دختران، درآمد بالا و ثابت و درنهایت تحصیلات بالای دختران نسبت به پسران باعث جابه‌جایی هویت‌های اسلامی در انتخاب همسر شده است.

این مشاور خانواده با اشاره به این موضوع که خانواده پله بعدی در انتخاب همسر است، بیان کرد: باید نقش خانواده‌ها را در ازدواج پذیرفت. خانواده پله بعدی در انتخاب همسر است. یکی از گام‌های مهم دیگر در انتخاب همسر این است که انتخاب فرد چه گزینه‌هایی را از نظر خانواده، سن و تحصیلات باید داشته باشد و ملاک‌های انتخاب مشخص شده باشد.

رحماندوست در ادامه به سن ازدواج اشاره کرد و گفت: گام سوم در ازدواج، مسئله سن است. در حال حاضر در شهر بزرگی مانند تهران ما ۳ دوره نوجوانی داریم. این ۳ دوره شامل، ۱۲ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۱۸ سال و ۱۸ تا ۲۰ سال است. سنی که با نپذیرفتن مسئولیت همراه است. بنابراین من به عنوان کارشناس ازدواج زیر ۱۸ سال برای دختران و زیر ۲۱ سال را برای پسران تایید نمی کنم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رتبه فرزندی هم در انتخاب همسر مهم است گفت: «در انتخاب همسر باید ابتدا به خودمان احترام بگذاریم و این احترام به خود متقابلا در انتخاب همسر هم باید پیاده شود. باید به فرهنگ‌های طرف مقابل هم احترام بگذاریم.

رحماندوست با بیان اینکه حد‌اقل زمان آشنایی هم بین ۳ تا ۴ ماه باشد، در ادامه گفت:باید به زمان و مقدار آشنایی هم احترام گذاشت. حد‌اقل زمان آشنایی بدون هیچگونه وابستگی عاطفی باید بین ۳ تا ۴ ماه باشد. بحث مشاوره هم قبل و بعد از ازدواج یکی از مهمترین مسئله‌هاست. مشاوره راهکارها را ارائه می‌دهد و پیامد‌های انتخاب نادرست را نشان می‌دهد.