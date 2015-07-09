مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، در بیانیه این شورا آمده است: حضرت امام خمينی (ره) با نام گذاری و اعلام روز جهانی قدس، یک تکلیف اسلامی، انسانی را برای همه مسلمانان و مردم آزاده جهان یادآور شدند تا با برگزاری گسترده این مراسم؛ ضرورت حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین را در اقصی نقاط گیتی به عنوان نمادی از مقابله با ظلم، اشغالگری، تروریسم دولتی و تبعیض نژادی صهیونیستی با تاکید بر تحقق آزادی و عدالت‌خواهی تثبیت کرده و در تاریخ جهان ماندگار سازند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز جهانی قدس، از عموم مردم شریف و ولایت‌مدار استان اصفهان دعوت به عمل می‌آورد، با حضور در گردهمایی عظیم این روز که در تاریخ جمعه نوزدهم تیرماه ساعت ۱۱ صبح با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی، وزیر محترم دادگستری کشور برگزار خواهد شد، حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین در راه مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اعلام و بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند.

در ضمن مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان ساعت ۱۰ صبح ازمسیرهای هشت‌گانه به سمت میدان امام انجام خواهد شد و شروع مراسم در میدان امام اصفهان ۱۱ صبح خواهد بود.

مسیرهای راهپیمایی به شرح زیر است:

مسیرشماره ۱: مسجد مصلی ـ میدان قدس ـ خیابان هاتف ـ میدان امام علی(ع) ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۲: مسجد آیت ا... خادمی ـ میدان شهدا ـ خیابان چهارباغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۳: مسجد صاحب الزمان(عج) ـ خیابان صاحب‌الزمان (عج)، چهارراه ولی عصر ـ میدان احمد آباد ـ خیابان احمدآباد ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۴: مسجد نورباران ـ چهارراه نورباران ـ خیابان شریف واقفی ـ چهارراه نقاشی ـ چهارراه شکرشکن ـ خیابان حافظ ـ

میدان امام (ره)

مسیر شماره ۵: مسجد حجت اکبر ـ خیابان شیخ صدوق ـ پل فردوسی ـ خیابان فردوسی ـ مسجد الاقصی ـ میدان فلسطین ـ خیابان استانداری ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۶: مسجد الهادی ـ میدان انقلاب ـ چهارباغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۷: مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران چی ـ خیابان آتشگاه ـ میدان جهاد ـ خیابان صارمیه ـ خیابان طالقانی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)

مسیر شماره ۸: مسجد موسی بن جعفر (ع) ـ خیابان حکیم نظامی ـ خیابان نظر شرقی ـ خیابان توحید ـ خیابان مطهری ـ میدان انقلاب ـ چهارباغ عباسی میدان امام حسین (ع)ـ خیابان سپاه ـ میدان امام (ره)