دعوت از مردم آذربایجان غربی برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی به همراه حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در بخشی از پیام مشترک، خود آورده اند: اینک در آستانه روز جهانی قدس قرار گرفته ایم اهمیت این یادگار امام راحل عظیم الشان «رضوان الله تعالی علیه»، بیش از پیش به چشم می خورد. پاره تن اسلام که دهه هاست زیر آماج وحشیانه ترین حملات و ترورها قرار دارد بیش از گذشته چشم به مسلمانان دوخته است تا عزت اسلام را فریاد زنند و ندای مظلوم شنوند.

در ادامه این پیام آمده است، امسال که شاهد جنایات صهیونیست ها و تکفیری ها در دنیای اسلام هستیم اتحاد و یکرنگی همه برادران و خواهران مسلمان از هر مذهب و آیینی بیش از گذشته اهمیت می یابد تا با درک صحیح نیاز های دنیای اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان و عراق و سوریه راه را بر هرگونه توطئه دشمنان ببندند.

این پیام تاکید کرد: اینجانبان ضمن دعوت از همه گروه ها و جریان ها و احزاب سیاسی و ملت قهرمان استان آذربایجان غربی برای حضور در راهپیمایی روز قدس به نمایندگی از مردم متدین استان اعلام می کنیم که همواره با الهام از منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی «مدظله العالی» در مسیر آرمانهای متعالی امام عزیزمان قدم بر خواهیم داشت.

در خاتمه این پیام آمده است، ثروت اتحاد و یکپارچگی را با نفاق و تفرقه عوض نخواهیم کرد، همه ما کرد و ترک و آشوری روز جمعه با حضور در راهپیمایی روز قدس یکبار دیگر به جهانیان خواهیم گفت حمایت از مظلومان عالم تا پای جان در ایران اسلامی جریان خواهد داشت.