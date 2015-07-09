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۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

استاندار اردبیل؛

استانداری در مسائل صنفی خبرنگاران اردبیل ورود نمی‌کند

استانداری در مسائل صنفی خبرنگاران اردبیل ورود نمی‌کند

اردبیل - استاندار اردبیل گفت:مجموعه استانداری در مسائل صنفی خبرنگاران و فعالیت‌های تشکل خانه مطبوعات وارد نمی شود مگر زمانی که این تشکل برای پیگیری مسائل و حل مشکلات خود از استانداری تقاضای کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، مجید خدابخش ظهر پنجشنبه در دیدار با هیئت رییسه خانه مطبوعات استان تشکیل شرکت تعاونی از سوی خبرنگاران را پیشنهاد کرد و ادامه داد: در صورتی که خانه مطبوعات با تمایل اعضای آن مبادرت به راه اندازی بنگاه اقتصادی کند آمادگی داریم با برقراری ارتباط کاری این بنگاه با شرکت های بزرگی مانند بنیاد برکت به فراهم شدن زمینه درآمدزایی سالم و مناسب برای این قشر کمک کنیم.

استاندار اردبیل به ساماندهی وضعیت توزیع آگهی در بین مطبوعات استان هم تاکید کرد و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه اجرایی مرتبط خواست برای تحقق این امر تلاش کند.

وی تاکید کرد که هیئت رییسه خانه مطبوعات هم می تواند پیشنهادات کارشناسی خود در خصوص ساماندهی وضعیت توزیع آگهی را برای کمک به عملیاتی کردن آن به استانداری ارایه دهد.

خدابخش همچنین صداقت و امانتداری را لازمه حرفه خبرنگاری و فعالیت در حوزه رسانه دانست و با اشاره به اهمیت و ارزش راست گویی و پرهیزگاری تصریح کرد: هرگونه رفتار مغایر با این ارزش ها در همه زمینه ها و از جمله در عرصه فعالیت های رسانه ای غیر قابل قبول است.

کد مطلب 2854959
محمد میرزایی ناطق

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