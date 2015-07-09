سه حادثه تصادف در مازندران ۱۳ مصدوم داشت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریتهای پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد دو دستگاه جت اسکی در منطقه تله کابین رامسر گفت: دو راننده جت اسکی تفریحی در اثر برخورد دچار آسیبهای زانو و سر شدند که توسط همکاران پایگاه اورژانس رامسر بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه شما ثابت سازی اندام و اکسیژن درمانی و پانسمانهای لازم به بیمارستان امام سجاد رامسر منتقل شدند.
وی با اشار به حوادث مهم تعطیلات اخیر یادآور شد: بر اثر تصادف بین کامیون و خودرو سمند در محور هراز، چهار نفر مصدوم شدند که به دلیل شکستگی های متعدد اندامها و افت سطح هوشیاری یکی از مصدومین، ابتدا همکاران پایگاههای سقرچی و نارنجستان اعزام شدند و بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومین تحویل بالگرد و به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.
اشکپور ادامه داد: همچنین تصادف بین کامیون و زانتیا نیز در مسیر ساری کیاسر در منطقه علویکلا هفت مصدوم داشت و برای این ماموریت همکاران پایگاههای تاکام و راهبند اعزام شدند و سرنشینان که در بین آنها دو کودک ۴ و ۱۱ ساله بودند توسط همکارآن بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شدند.
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