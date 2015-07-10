به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه اعلام كرد طلابی كه پیامك نامزدی استعدادهای برتر را دریافت کردند حداكثر تا ۲۵ تیرماه ۹۴ با مراجعه به سایت این حوزه به نشانی www.hozehkh.com كاربرگ‌های مربوطه را دریافت و پس از تكمیل آن را برای بررسی و تأیید نهایی تحویل دهند.

در حال حاضر تعداد ۱۷ نفر در سطح مقدمات، ۷۱ نفر سطح یك، ۲۴ نفر سطح دو، ۱۷ نفر در سطح سه و ۱۶ نفر در مقطع سطح چهار حوزه علمیه خراسان واجدان شرایط نخبگی و استعداد برتر هستند كه می‌توانند برای ثبت نام در مراحل بعدی انتخاب، اقدام كنند.

همچنین، تعداد ۲۴ نفر از طلاب این حوزه از مقطع سطح دو، ۱۷ نفر سطح سه و ۱۶ نفر در مقطع سطح چهار به عنوان طلاب برتر آموزشی، شرایط نخبه بودن و استعداد برتر را دارند.

دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان طبق تاکید مقام معظم رهبری برای استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان حوزوی، تحول در حوزه، توسعه كشور و لزوم حركت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشكلات تولید دانش و جنبش نرم افزاری، راه اندازی شده است.

برنامه ریزی و سیاستگذاری این دفتر با هدف شناسایی، جذب، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان و استعدادهای برتر در راستای تولید علم و احراز جایگاه برتر علمی در میان حوزه های علمیه كشور بر اساس سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان در افق ۱۴۱۴ و نیز سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است.