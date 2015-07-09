به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، سید عباس عراقچی عضو ارشد مذاکره کننده ایران از تلاش‌های خبرنگاران ایرانی مستقر در وین برای پوشش خبری لحظه‌ای مذاکرات هسته‌ای تقدیر و قدردانی کرد.

عراقچی در گفت‌و گو با خبرنگاران ایرانی تاکید کرد: نکته‌ای که خوب است همه مردم ایران به آن توجه داشته باشند این است که در وین بازار گمانه زنی‌ها، شایعه سازی‌ها و حدس و گمان بسیار زیاد است.

وی گفت: رسانه‌های مختلف از سراسر دنیا در اینجا حضور دارند و هر کدام داستانی را شروع به پردازش کردن می‌کنند و برخی از آنها با اغراض خاص، برای جهت دادن به مذاکرات و ایجاد فضاهای روانی مورد نظر خودشان تلاش می‌کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران افزود: مردم شریف ایران نباید به این گونه گمانه زنی‌ها توجه‌ای نداشته باشند و ان شاءالله هر موقع که کار در مسیر صحیح خودش به سرانجام رسید، اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: بحث‌هایی که مطرح و جزییاتی که گفته می‌شود، بالای ۹۰ درصد آن صحت ندارد و برخی با اغراض خاصی به این خبرها دامن می‌زنند.