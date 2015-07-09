اکبر ایمانی به تیم فولاد خوزستان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، پس از درخواست دراگان اسکوچیچ و برگزاری جلسه بین علیرضا اژدری‌زاده سرپرست باشگاه فولاد خوزستان و اکبر ایمانی، این بازیکن 24 ساله با امضای قراردادی به مدت یک فصل به جمع فولادمردان خوزستان پیوست تا این تیم را در پانزدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور همراهی کند.

از افتخارات این بازیکن می‌توان به کسب سه جام قهرمانی لیگ برتر به همراه سپاهان و تجربه دو قهرمانی جام حذفی اشاره کرد.

مدیران باشگاه فولاد خوزستان تاکنون با لئوناردو مساریچ، ماتیاس چاگو، مهدی بدرلو، بهمن کامل، حسین مالکی، مهدی دغاغله، اکبر ایمانی، حسین ابراهیمی، علیرضا سلیمی، مهرداد جماعتی و اسماعیل شریفات برای ادامه همکاری توافق کرده و در حال مذاکره با دو بازیکن دیگر برای عضویت در تیم بزرگسالان فولاد هستند.