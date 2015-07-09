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۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۵

رویترز اعلام کرد؛

احتمال اعلام آتش بس در یمن ظرف ۲۴ ساعت آینده

احتمال اعلام آتش بس در یمن ظرف ۲۴ ساعت آینده

خبرگزاری رویترز از احتمال برقراری آتش بس در یمن ظرف ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز با انتشار خبری فوری اعلام کرد که  ظرف ۲۴ ساعت آینده در یمن آتش بس اعلام خواهد شد.

این در حالی است که پیشتر منابع عربی پیش بینی کرده بودند که از روز یکشنبه هفته آتی آتش بس اعلام شود.

کد مطلب 2854996

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