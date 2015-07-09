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۱۸ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۶

پنجم مرداد در تبریز؛

برگزاری همایش بزرگداشت سال‌روز ورود رهبر معظم انقلاب به تبریز

برگزاری همایش بزرگداشت سال‌روز ورود رهبر معظم انقلاب به تبریز

تبریز - همایش یک روزه بزرگداشت سال‌روز ورود رهبر معظم انقلاب به آذربایجان شرقی پنجم مرداد در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز عصر پنج شنبه در دیدار با اعضای ستاد نخستین همایش بزرگداشت سالروز ورود مقام معظم رهبری به آذربایجان شرقی گفت: بیشتر از ۲۰ سال از سفر به یاد ماندنی و تاریخی مقام معظم رهبری به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز می گذرد که گرامیداشت این روز نیاز است به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

آیت الله محسن مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه عزت، استقلال و امنیت جهان اسلام از برکات ولی فقیه و مقام معظم رهبری است، افزود: بدون شک تجلیل از مقام معظم رهبری تجلیل از امام معصوم(ع) است.

وی سپس با بیان اینکه باید قدر نعمت ولایت فقیه را در کشور بدانیم، ادامه داد: اطاعت و تجلیل از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری وظیفه همگانی است.

امام جمعه تبریز سپس از پیشتازی دانشگاهیان برای برگزاری این همایش قدردانی کرد و گفت: پاشیدن بذر بیشتر محبت رهبری، در دل ملت ایران و مطرح کردن عظمت ولی فقیه کار شایسته ای است.

وی با تاکید بر اینکه از نائب امام عصر(عج) هر اندازه تجلیل شود به جاست، ادامه داد: امیدوارم این همایش یک روزه که برای برگزاری آن ۱۱ کمیته تشکیل شده است به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

کد مطلب 2855008

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