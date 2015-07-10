به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از کره جنوبی، حجاب دانشجویان دختر ایران در بیست و هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان یکی از نکاتی است که رسانههای کرهای توجه زیادی به آن نشان دادهاند.
«یونهاپ» خبرگزاری رسمی کره جنوبی مصاحبهای با مرجان سلحشوری عضو تیم تکواندوی بانوان انجام داده است.
«آیا داشتن حجاب باعث مزاحمت و گرمای شما نمیشود؟» سلحشوری در پاسخ به این سئوال خبرنگار یونهاپ ابتدا لبخند میزند و میگوید: من همیشه حجابم را در مسابقات و تمرینات حفظ میکنم. در واقع اگر بدون حجاب باشم، احساس خوبی نخواهم داشت.
نجمه خدمتی هم که در مسابقات یونیورسیاد موفق شد مدالهای رنگارنگی را کسب کند، مورد توجه خبرگزاری «نیوزیس» قرار گرفته است. خدمتی در پاسخ به این سئوال که «آیا حجاب باعث گرما و مانع فعالیتش نیست؟» میگوید: من مشکلی با حجاب ندارم و اصلا اینطور نیست که بخواهد مانع فعالیتم باشد.
بیست و هشتمین دوره مسابقات دانشجویان جهان تا بیست و سوم تیرماه در شهر گوانگجو کره جنوبی ادامه دارد.
