به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اسناد افشا شده روزنامه حریت، پلیس ترکیه از آگوست ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۱۵ حدود ۴۴۰ هزار یورو به یک گروه هکر ایتالیایی پرداخت کرده تا به جمع آوری اطلاعات از افرادی خاص مبادرت نماید.

موسسه پروژه گزارش دهی و جنایات سازمان یافته در ۸ جولای گزارش داد: هکرهای آنلاین بیش از ۴۰۰ گیگابایت از اطلاعات داخلی را منتشر کرده اند که شامل ایمیل‌های شخصی کارکنان و اسناد شرکتی بوده که توسط «تیم هکرها» به سرقت رفته بود. «تیم هکرها» شرکتی در ایتالیا است و به فروش آنلاین نرم افزارهای جاسوسی به دولت‌ها و نهادهای امنیتی در سراسر جهان مبادرت می نماید.

هکینگ تیم که بیش از ۴۰ کارمند داشته و شعبه‌هایی نیز در آمریکا و سنگاپور دارد، از سال ۲۰۱۳ توسط گروه مدافعان آزادی خبرنگاران بدون مرز به دلیل فروش نرم افزار جاسوسی به رژیم‌های سرکوبگر به عنوان «دشمن اینترنت» نامگذاری و معرفی شده است.

اگر چه این شرکت گزارش‌های مذکور را رد می کند، اما اسناد فاش شده نشان می‌دهد که این شرکت نرم افزار پیچیده سیستم کنترل از راه دور خود را به برخی کشورها از جمله ترکیه فروخته است.