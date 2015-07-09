علت بروز افسردگی در مردان

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران در تحقیقات جدید خود دریافتند که کاهش سطح هورمون تستوسترون در مردان سبب بروز عوارضی همچون افسردگی خواهد شد. «مایکل ایرویگ»، پژوهشگر دانشکده پزشکی دانشگاه جرج واشنگتن، در این باره می گوید: «در حال حاضر بسیاری از مردان تحت آزمایش سطح تستوسترون قرار گرفته و مطالعات زیادی درباره افرادی که از سطح کم این هورمون رنج می برند وجود دارد ولی متاسفانه مطالعات بسیار کمی درباره افرادی که در مرز و آستانه کاهش این هورمون قرار گرفته اند، انجام شده است. ما اعتقاد داریم که مطالعه شرایط روحی و روانی این گروه از افراد دارای اهمیتی بسیار زیاد است.»

این پژوهشگر در مطالعات خود بیش از ۲۰۰ مرد در فاصله سنی ۲۰ تا ۷۷ سال را مورد مطالعه قرار داد. تمامی این افراد به دلیل سطح مرزی تستوسترون، جهت درمان ارجاع داده شده بودند و میزان این هورمون در افراد فوق الذکر در حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ نانوگرم در هر دسی لیتر بود.

پژوهشگران با بررسی شرایط این افراد دریافتند که در حدود ۵۶ درصد از آنها دارای افسردگی بوده و یا نشانه هائی از افسردگی را بروز می دهند.

علاوه بر این، یک چهارم از مردانی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، داروهای ضدافسردگی مصرف کرده و میزان بالای چاقی و نرخ پایینی از فعالیت بدنی داشتند. در بین این گروه از افراد، نشانه های مشابهی مانند اختلال در فعالیت های جنسی، کاهش سطح انرژی و اختلالات خواب مشاهده می شود.