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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

همایش اسلام رحمانی امشب در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

همایش اسلام رحمانی امشب در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود

همایش اسلام رحمانی با سخنرانی کارشناسان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اسلام رحمانی جمعه ۱۹ تیرماه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ با سخنرانی کارشناسان در محل بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

دکتر حسین کلباسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس فلسفه اسلامی، حجت الاسلام محمدرضا زائری، محقق و دکتر محمود کلاه چیان مدیر موسسه ابرار معاصر و استاد دانشگاه در این همایش سخنرانی می کنند.

این همایش سعی می کند تا با محوریت اصل برادری و وحدت بین شیعه و سنی، تفاوت بین اسلام شیعی و اسلام تکفیری و یا سلفی را ریشه یابی کند.

کد مطلب 2855082

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