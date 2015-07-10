به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اسلام رحمانی جمعه ۱۹ تیرماه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ با سخنرانی کارشناسان در محل بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

دکتر حسین کلباسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس فلسفه اسلامی، حجت الاسلام محمدرضا زائری، محقق و دکتر محمود کلاه چیان مدیر موسسه ابرار معاصر و استاد دانشگاه در این همایش سخنرانی می کنند.

این همایش سعی می کند تا با محوریت اصل برادری و وحدت بین شیعه و سنی، تفاوت بین اسلام شیعی و اسلام تکفیری و یا سلفی را ریشه یابی کند.