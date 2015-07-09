واکنش ها در آمریکا به اظهارات جان کری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، سناتور باب کروکر، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بعد از اظهارات جان کری در وین به خبرنگاران گفت: از نظر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران مشکلی برای قانونگذاران آمریکایی نیست.

وی افزود: من خوشحالم که برای مسائل باقی مانده عجله‌ای به خرج داده نمی‌شود و از نظر من این یک نکته مثبت است.

این سناتور جمهوری خواه تاکید کرد: از اینکه ما برای حل مسائل باقی مانده «میان بر» نزدیم، خوشحالم و این اتفاق خوبی است.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در وین اتریش در حال مذاکره برای نگارش متن توافق نهایی هسته ای ایران براساس راه حلهای بدست آمده در مذاکرات ۱۳ فروردین لوزان سوئیس هستند.

جان کری در اظهارات خود در وین با بیان اینکه ما برای مذاکره اینجا نیستیم بلکه بدنبال توافق هستیم، گفته بود که ما برای توافق با ایران درباره مساله هسته ای عجله ای نداریم.

وی در عین حال بر نامحدود نبودن مذاکرات تاکید کرد و اظهار داشت: باید به این دلیل که عقربه ها به نیمه شب رسیده، میز مذاکره را ترک کنیم؛ ما میز مذاکره را به این دلیل که به ضرب الاجل نزدیک شدیم، ترک نمی کنیم. ما در هیچ جنبه ای از این مذاکرات شتابزده عمل نخواهیم کرد؛ برای ما کیفیت کار مهم است.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز به نوبه خود به خبرنگاران گفت: مادامی که کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای ایران متعهد به حل و فصل مسائلی هستند که مانع از دستیابی به یک توافق شده است، مذاکرات می‌تواند ادامه یابد حتی اگر از ضرب‌الاجل تعیین شده برای آن فراتر برود.

وی افزود: آنچه که رییس جمهور اوباما و هیات مذاکره کننده به دنبال آن هستند، این است که تمام طرف‌های مذاکره از جمله ایران و اعضای گروه ۱+۵ نسبت به حل‌وفصل سازنده مسائل باقی مانده تعهد صادقانه داشته باشند.

سخنگوی کاخ سفید خاطرنشان کرد: مادامی که شواهد ملموس درباره تلاش سازنده برای حل و فصل مسائل به چشم بخورد، مذاکرات ادامه خواهد یافت.

ارنست تاکید کرده است که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا به طور مرتب و به صورت تلفنی با اعضای تیم مذاکره این کشور در ارتباط است.

اما محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از بالکن هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: مادامی که لازم باشد در مذاکرات حاضر خواهیم بود.

وی در عین حال از نتیجه بخش بودن مذاکرات ابراز خوشبینی کرد و گفت: اگر خوش بین نبودم، اینجا(وین) نبودم.