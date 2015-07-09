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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۰:۰۲

گزارش مهر از وین؛

​عدم هماهنگی ۱+۵ و تغییر مدام مواضع/اجبار ایران به مذاکره دوجانبه

​عدم هماهنگی ۱+۵ و تغییر مدام مواضع/اجبار ایران به مذاکره دوجانبه

منبع مطلع غربی به هم ریختگی درونی اعضای ۱+۵ و تغییر مدام مواضع آنها را همچنان یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن مذاکرات ارزیابی کرد که ایران را مجبور به مذاکره دو جانبه با تک تک تعضا کرده است.

در حالی که مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ در وین حیاتی ترین لحظات خود را سپری می کند، به هم ریختگی درونی اعضای ۱+۵ و تغییر مدام مواضع آنها، همچنان یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن مذاکرات ارزیابی می شود.

در این باره یک منبع مطلع غربی به خبرنگار اعزامی مهر به وین گفت: «علیرغم اینکه خانم فدریکا موگرینی به عنوان مسئول هماهنگ کننده شش کشور طرف گفتگو با ایران برای پوشاندن ضعف مدیریت خود، از درصد بالای هماهنگی تروییکای اروپایی، روسیه، چین و امریکا خبر می دهد، اما واقعیت آن است که هماهنگی اعضای ۱+۵ در بدترین شکل ممکن قرار دارد و وضعیت دورنی آنها کاملا به هم ریخته است.»

این منبع مطلع غربی افزود: «این مسئله سبب شده تا تیم ایرانی به جای مذاکره با یک مجموعه، وقت خود را صرف مذاکرات دو جانبه نماید. به بیان دیگر مذاکره کنندگان ایرانی به نوعی متحمل هماهنگی اعضای ۱+۵ هم شده اند.»

وی در پایان گفت: «طی ساعات گذشته مواضع غربی ها مدام در حال تغییر بوده و به طور ویژه از دیروز مواضع سخت تری اتخاذ کرده اند.»

کد مطلب 2855098

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