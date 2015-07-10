به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ایرانی خواه شامگاه پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی مجمع خیرین سلامت استان قم که با حضور آیت الله مکارم شیرازی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدرسه امام سجاد(ع) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: به جد می‌توان گفت تمامی مراکز درمانی که در قم وجود دارد یا از اساس پایه‌گذار آن خیرین و واقفین بودند و یا اینکه اگر دولت در ساخت آن سهیم بوده است در ادامه فعالیت خیرین مشارکت داشتند و نسبت به تکمیل و تجهیز آن اقدام کردند که این آمار در سطح کشور کم‌نظیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم، اظهار داشت: در بیمارستان شهید بهشتی قم که مرکز دولتی است دو بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی و ۲۰۰ تختخوابی توسط خیرین در حال ساخت است.

وی افزود: قم سالانه با تردد ۲۰ میلیون زائر مواجه است و از ۱۰۰ کشور دنیا نیز در این شهر مشغول به تحصیل علوم دینی هستند و با توجه به افزایش جمعیت مراکز درمانی قم متناسب این شهر نیست.

ایرانی‌خواه تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ دوره‌ای به اندازه این دو سال اقدامات عملی در حوزه سلامت در قم صورت نگرفته است و امروز تحولی که در چهره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قم صورت گرفته با گذشت قابل مقایسه نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم، عنوان کرد: بر اساس آمارها هم اکنون در استان قم بیش از هر کجای کشور بیمارستان و مراکز درمانی با حمایت‌های دولت و مجلس و خیرین در حال احداث است.

نقش برجسته خیرین در راستای احداث فضاهای درمانی در قم

وی با اشاره به نقش برجسته خیرین در راستای احداث فضاهای درمانی در قم گفت: در گذشته در زمینه مدرسه استان با مشکلات زیادی مواجه بود که خیرین وارد میدان شدند و نیازها را برطرف کردند و امروز نیز حوزه سلامت و درمان نیازمند یاری خیرین است تا عقب افتادگی‌های متراکم گذشته را بتوان جبران کرد.

ایرانی خواه بیان داشت: مراکز درمانی قم امروز در شأن مردم این شهر نیست که در این راستا مقرر شد تا بیمارستان هزار تختخوابی با مشارکت بخش خصوصی در قم احداث شود.

ساخت شهرک سلامت در فضای به مساحت ۶۰۰ هکتار در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم ادامه داد: در کنار این بیمارستان نیز فضایی به مساحت ۶۰۰ هکتار به عنوان شهرک سلامت راه‌اندازی و احداث خواهد شد که این امر نیز در مجموع به نفع قم خواهد بود.