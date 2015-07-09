با مداخله «منفی »ایران در منطقه مقابله می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، عادل الجبیر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ناصر جوده همتای اردنی خود در امان پایتخت اردن گفت: ما اصرار داریم که ایران در منطقه یا هر کدام ازکشورهای عربی مداخله منفی نداشته باشد.

وزیر امور خارجه عربستان در ادامه ادعاهای خود گفت: با هر گونه رفتارهای «آشوب طلبانه» ایران در منطقه مقابله می کنیم و بهترین دلیل آن مداخله عربستان در حمایت ازمشروعیت در یمن است.

الجبیر در حالی این ادعاها را مطرح می کند که ریاض از بیش از سه ماه پیش حملات مداخله جویانه خود علیه یمن را شروع کرده است و با اینکه سازمان ملل اعلام کرده است بیش از ۲۱ میلیون یمنی نیاز به کمک های انسانی فوری دارند، مانع از ورود کمک های انسانی به این کشور می شود و مدعی خود است خود کمک های انسانی به مردم یمن می رساند.

الجبیر در مورد رابطه عربستان با آمریکا عنوان کرد:روابط ریاض واشنگتن استراتژیک است ولی در عین حال عربستان در حفاظت از منافع اش به خود متکی است.

گفتنی است عربستان از ۲۶ مارس گذشته حملات هوایی خود علیه یمن را به بهانه مقابله با پیش روی های انصارالله شروع کرده است و مانع از ورود هر گونه کمک های انسانی به ملت مظلوم و تحت محاصره یمن می شود. در این حملات اردن و تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شرکت دارند.