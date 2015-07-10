برگزاری مراسم احیا درحرم امام راحل و حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و همزمان با شب بیست و سومین ماه مبارک رمضان، مراسم احیای آخرین شب از لیالی پرفیض قدر در مساجد، حسینیه ها، امامزادگان و واجب التعظیم و حرم مظهر امام راحل و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

روزه داران تهرانی پس از ۲۲ روز روزه داری در آخرین شب از لیالی پرفیض قدر آمده بودند تا حاجات خود را از خداوند طلب کرده و سرنوشت یکسال خود را رقم بزنند.

مساجد تهران در آخرین شب از لیالی قدر مملو از جمعیت شد

بر اساس گزارش خبرنگار مهر حضور مردم در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان پر شورتر از شب های نوزدهم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان بود و مساجد و اماکن برگزاری مراسم احیای شب قدر مملو از عاشقان راز و نیاز با خداوند شده بود.

استقبال مردم از مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان به حدی بود که مساجد گنجایش و ظرفیت پذیرایی از تمامی شرکت کنندگان را نداشت به همین خاطر در برخی اماکن جمعیت حاضر در مراسم احیای شب بیست و سوم به خیابان ها کشیده شد.

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان از شب های بزرگ و بی نظیر است که در آن سرنوشت انسان رقم می خورد.

این کارشناس مذهبی و پژوهشگر علوم دینی افزود: بر اساس منابع روایی، احتمال اینکه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، شب قدر باشد، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: قطعا حضور در مساجد و اماکن مذهبی و راز و نیاز با خداوند متعال توفیق بزرگی است که نصیب هر انسانی می شود و هر فرد تلاش دارد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده ببرد.

این مسئول اضافه کرد: امسال شاهد بودیم که علیرغم گرمای هوا و طولانی بودن روز اما حضور روزه داران استان تهران در مراسم احیای شب های قدر پرشورتر از سال های گذشته بود و این امر عمق باور دینی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام راحل نیز با مداحی منصوری و سخنرانی حجت الاسلام رستگاری با حضور مردم و متدین و انقلابی تهران برگزار شد.

سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم

همچنین شرکت اتوبوسرانی و مترو نیز خدمات ویژه ای را برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در نظر گرفته بودند و تا سحرگاه به خدمت رسانی خود ادامه دادند.

در این میان آستان مقدس امام خمینی(ره) با تشکر از حضور مردم در مراسم احیای شب قدر از عدم پوشش این مراسم از رسانه ملی انتقاد کرد و اظهار داشت: اتفاق عجیب شب های قدر امسال این بود که صدا و سیما برخلاف سالهای پیش از پوشش تلویزیونی مراسم قدر حرم ممانعت کرد تا مردمی که به هر دلیل امکان حضور نداشتند، از آنچه در شب قدر حرم امام اتفاق افتاد، بی اطلاع باشند.

در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی نیز مراسم احیا با شکوه خاصی برگزار شد و آیت الله حسینی بوشهری از اساتید برجسته حوزه علمیه قم به سخنرانی پرداخت.