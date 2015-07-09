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۱۹ تیر ۱۳۹۴، ۱:۵۱

نصرالله:

برای عبور از شرایط فعلی نیاز به دعا، اتحاد و صبر و پایداری داریم

برای عبور از شرایط فعلی نیاز به دعا، اتحاد و صبر و پایداری داریم

سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید کرد : ما برای عبور از شرایط موجود نیاز به دعا، اراده سیاسی، نبرد در میدان، همکاری، اتحاد، صبر و پایداری داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب های قدر با تاکید بر اینکه این سالها، بدترین سال های کشورهای عربی است، افزود: ما برای عبور از شرایط موجود نیاز به دعا، اراده سیاسی، نبرد در میدان، همکاری، اتحاد، صبر و پایداری داریم.

وی افزود: بدون تردید دعا در پیروزی ما در جنگ ۲۰۰۶ لبنان بسیار تأثیرگذار بود.

دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد: امت ما از جانب مستکبران، رژیم صهیونیستی و تکفیری ها مورد تعرض قرار می گیرد و ما در این زمنیه نیاز به دعا دارم، امت ستم دیده و مظلوم ما نیاز به دعا و نیایش دارد.

کد مطلب 2855110

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